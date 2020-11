El comité de Alcoa avisa de que “el escenario va a cambiar mucho a partir del día 3”

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, sostiene que el “escenario va a cambiar mucho después del día 3 de diciembre”, cuando se celebra en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el juicio por la demanda presentada al proceso de despido colectivo iniciado por la multinacional y que podría dejar en la calle a 524 trabajadores.

Según Zan, si antes no existe una decisión política o un acuerdo para la venta de la fábrica por parte de Alcoa, la multinacional podría “despedir a todos” los trabajadores si “la sentencia le sale favorable” e “intentar” el apagado de las cubas en la fábrica de aluminio primario, lo que supondría la muerte del complejo industrial.

“La posición de los trabajadores también sería muy diferente”, reconoció Zan, si la sentencia resulta favorable a sus intereses, porque “si se declara la nulidad del ERE la empresa no podría presentar nada más en el plazo de un mes” y, además, un nuevo revés judicial podría llevarla a replantearse si “realmente quiere mantenerse en un litigio” tan prolongado en el tiempo.

A la espera de esa decisión judicial, el comité confirma que mantendrá la huelga indefinida que ya le ha provocado a Alcoa, según sus cálculos, unas pérdidas que superan los cincuenta millones de euros, dado que no se permite desde principios de octubre la salida del aluminio fabricado en San Cibrao.

“Estamos a la espera del juicio”, reconoció Zan a Cope Lugo, y a la “expectativa” de que el Gobierno y Alcoa se puedan “sentar en una mesa y retomar las negociaciones” para la venta de la fábrica a la SEPI.

“Si Alcoa dice que está dispuesta a dialogar, que lo haga. Que se siente a negociar y que trate de limar esos puntos de discordia que impiden alcanzar un acuerdo. Que hablen para ver hasta dónde se puede llegar”, insistió.

En cuanto a la postura de la Administración, valoró la “línea roja” marcada “por el presidente de la Xunta”, que no contempla “otro escenario” que no sea mantener la fábrica de Alcoa en funcionamiento y produciendo aluminio, pero espera que el Gobierno “se posicione” también, porque no puede seguir convocando reuniones “para no decirnos nada”, concluyó.