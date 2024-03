Comienzan la obras de la estación intermodal al tiempo que Lugo sigue perdiendo su tren

Comenzaron las obras de la estación intermodal de Lugo. Recordamos que Adif adjudicó el contrato de la nueva terminal de trenes por algo más de 22 millones de euros. Comienza por lo tanto un proceso que debería estar finalizado en un plazo aproximado de 25 meses.

También está previsto que esta primavera comiencen los trabajos de construcción de la estación de autobuses, dentro del complejo de la intermodal, de cuya financiación se ocupa la Xunta de Galicia.

Aunque son buenas noticias, los vecinos de Lugo, de la ciudad y de la provincia, se preguntan estos días para qué sirve una estación intermodal. Aparte de crear un recinto cómodo y estéticamente bonito, porque sin duda lo será, o debería serlo después de semejante inversión, la principal función de una estación de ferrocarril es recibir trenes.

Mejorar, en definitiva, las comunicaciones. Facilitar la llegada de los que vienen y la partida hacia un destino de los que se van.





Lugo no deja de perder servicios

Sin embargo, Lugo no deja de perder servicios. Aquellos que fueron suprimidos durante la pandemia todavía no han sido recuperados. Desde esta semana, de hecho, ya no tenemos conexión directa por tren con Barcelona.

El propio teniente de alcalde de la ciudad, Rubén Arroxo, denunciaba una curiosa circunstancia. Renfe recomienda a los usuarios hacer transbordo en Madrid para ir a León, de modo que, para desplazarse a una ciudad vecina, que está a tan solo 200 kilómetros, tendríamos que hacer un viaje de 800 kilómetros en tren.Vivir para para ver.

Arroxo ya anunció el inicio de movilizaciones por parte de la plataforma 'Lugo quere Tren'.