Comezan as festas máis importantes da provincia de Lugo (sen contar o San Froilán, evidentemente)

As festas patronais de Monforte de Lemos, que se celebran todos os anos na honra a Nosa Señora de Montserrat, comezaron oficialmente este domingo, co pregón pronunciado pola enxeñeira de camiños Isabel Pardo de Vera, nada en Lugo en 1975.

O alcalde monfortino, José Tomé Roca, xustificou a súa elección como pregoeira en que "é unha figura moi importante na historia recente da cidade e da nosa provincia, xa que sendo presidenta de Adif conseguiu traer unha inversión de 550 millóns de euros para mellorar e modernizar o corredor ferroviario que comunica as capitais de Lugo e Ourense a través de Monforte de Lemos".

Moita música e moita festa

Máis alá do pregón, na parte musical as festas comezaron cunha actuación de Rosa Cedrón con Nómade Trío, e continuarán ata o vindeiro venres cos concertos de artistas e grupos como Rozalén, Álex Ubago, Álvaro de Luna, La La Love You ou os monfortinos Malenne e Cool Flanders.

Ademais, os seis principais concertos serán completados polos espectáculos de varias orquestras que farán unha actuación previa e outra ao finalizar os artistas principais, para pechar a xornada de festa.

Está prevista a actuación das orquestras Panorama, Costa Dorada, Acordes, Miramar e o grupo América de Vigo.

O rexedor monfortino precisou que "é unha programación moi adecuada, con concertos de primeiro nivel, para seguir mantendo as festas patronais de Monforte como un dos referentes de Galicia".

Amplo programa de eventos

Luns 12

22.30 horas: Grupo América de Vigo, na Praza da Compañía

23:00 horas: Orquestra do Conservatorio Municipal Mestre Ibañez, na Praza de España

00:00 horas: Orquestra Panorama, na Praza da Compañía

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

02:00 horas: Grupo América de Vigo, na Praza da Compañía

03:30 horas: Orquestra Panorama, na Praza da Compañía

Martes 13

23:00 horas: Os Parentes, na Praza de España

23:00 horas: Orquestra Costa Dorada, na Praza da Compañía

00:00 horas: Rozalén, na Praza da Compañía

01:30 horas: Orquestra Costa Dorada, na Praza da Compañía

Mércores 14

21:30 horas: Baile-concerto da Banda de Acordeóns O Folión, na Praza de España

22:30 horas: Grupo monfortino Cool Flanders, na Praza da Compañía

00:00 horas: Álex Ubago, na Praza da Compañía

01:30 horas: Grupo monfortino Malenne, na Praza da Compañía

Xoves 15

20:30 horas: Mostra de danza e música tradicional, na Praza de España

23:00 horas: Orquestra Acordes, na Praza da Compañía

00:00 horas: Fogos Artificiais dende San Vicente

00:30 horas: Álvaro de Luna, na Praza da Compañía

02:00 horas: Orquestra Acordes, na Praza da Compañía

Venres 16

23:00 horas: Orquestra Miramar, na Praza da Compañía

00:00 horas: Fogos Artificiais de Auga dende o río Cabe

00:30 horas: La La Love You, na Praza da Compañía

02:00 horas: Orquestra Miramar, na Praza da Compañía