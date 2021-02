El comercio recupera hoy su horario habitual en Lugo

Galicia continúa en el nivel máximo de restricciones por decisión de la Xunta, tras la reunión del comité clínico que asesora al gobierno gallego en la gestión de la pandemia, que tuvo lugar el pasado lunes. Aún así, hoy estrenamos algunas medidas de alivio.

¿Qué sigue igual?

No podemos reunirnos con personas con las que no convivimos. Se mantiene el cierre perimetral de los municipios y la hostelería continúa también clausurada hasta nuevo aviso. Además, el toque de queda se mantiene a las diez de la noche y los centros comerciales no pueden abrir en fin de semana.

¿Qué cambia?

El comercio recupera hoy su horario habitual, aunque solo con un aforo del 50%. Quedan abiertas además las instalaciones deportivas al aire libre y se retoma la competición autonómica federada.

Los transportistas pueden hacer uso de los comedores en las áreas de servicio de autovías y autopistas. Además, reabren cines, teatros, auditorios, bibliotecas y archivos, con un aforo del 30%.