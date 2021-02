Comerciantes de Ribadeo en contra de la celebración del campeonato de surf por el Covid-19

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo (Acisa) aclara que “ni organiza ni colabora con el campeonato de surf Illa Pancha Challenge”, además de recomendar que “no se celebre en este momento, dada la crisis sanitaria por la que están atravesando Galicia y España”.

El presidente y el gerente Acisa Ribadeo, Francisco Iriarte y Jesús Pérez, respectivamente, señalaron que la asociación “no tiene ningún vínculo con este evento”.

“No tenemos nada en contra del Panchorro, en absoluto, es un evento que en otro año ha podido traer a mucha gente y ha servido para dar una imagen internacional de Ribadeo y que por tanto es muy útil. Pero ahora mismo y debido a las circunstancias por las que estamos atravesando no debería celebrarse”, opinaban.

“Nos pasamos el día pidiendo responsabilidad a la población, tenemos la hotelería, los gimnasios, la cultura… y media actividad económica cerrada, de ahí que no entendamos qué aporta celebrar ahora este evento. No hay una repercusión económica posible en la economía local, ni tan siquiera por desgracia turística o internacional, porque no se puede venir a verlo a Ribadeo y porque entendemos, o eso esperamos, que no habrá surfistas de otros países”, señalan ambos en un comunicado.

De hecho, recuerdan que “las autoridades que gestionan la pandemia se hartan de insistir, por activa y por pasiva, que Galicia está cerrada perimetralmente al igual que los ayuntamientos, y que solo se podrá viajar y alojarse en un establecimiento hostelero cuando se cuente con la debida justificación”.

Por ello, se preguntan “cómo ha sido posible la llegada a Ribadeo de un nutrido grupo de personas con el objetivo de participar y llevar a cabo el Illa Pancha Challenge”.

Francisco Iriarte y Jesús Pérez dicen que “no quieren entrar en más valoraciones”, pero matizan que “si las competiciones, federadas y no federadas, en Galicia están canceladas, si no se permiten reuniones de ningún tipo más que de convivientes, si no se pude entrar en Ribadeo salvo por causa justificada, cómo se puede plantear este evento”.