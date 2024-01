El "Club do Fidalgo" no es el Bilderberg... pero también arreglan el mundo

Lo último de este "club" de amigos -conformado por Toño, Popis, Manolito, Jose, Carlos, Moreno y Suso- es que, además de juntarse para saborear una buena comida casera en el restaurante Casa Fidalgo, sede de la quedada periódica, la ocasión se prestó para saborear un buen vino.

En concreto, un Frieira Bancais de 2017, cuya bodega está situada en Vilachá de Doade, en la subzona de Amandi, que pertenece a la D.O. Ribeira Sacra.

Una buena disculpa para reunirse

El hecho de degustar un buen vino de la tierra no es lo único que se pone en la mesa, por supuesto, como apunta Moreno, quien también habla de las características de este acio cuya vendimia "sólo se puede hacer en barca".

También "entra o pan, entra o viño, entran os galos", y además "estamos nun entorno gastronómico especial", donde todavía aguanta la cocina con sabor casero.





"Non cociñamos nós"

En el "Club do Fidalgo" no cocinan, ya que "se cociñamos nós, non hai quén o coma", apuntan en la mesa jocosamente.

Eso sí, a lo largo de la semana cada uno de los miembros va interactuando y preparando la próxima cita... "Eu podo facerme cunhas anguías, eu cun queixo especial, eu podo facerme con un viño, e eu cuns capóns..." y así van saliendo las ideas dentro de este singular grupo donde los "desafíos son continuos".





Guntín, punto de encuentro

Es Guntín de Pallares, localidad del interior de la provincia de Lugo, el epicentro de este grupo.

Aunque no todos son de la misma generación -y ni siquiera todos son del municipio-, resulta que sus puntos de unión laboral y de ocio confluyen en este lugar concreto del mapa lucense.





Cocidos al acecho

A nadie se le escapa que la próxima cita será en torno a un "cocido" y que seguirán "vivindo o presente", aseveran.

Por cierto, la Cea-Baile do Cocido para el público en general ya tiene fecha.

Será el sábado 3 de febrero, y el lugar, el templo gastronómico que da cabida a este singular "club"...