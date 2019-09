La casa que ardió en Sarria ya había sufrido otros dos incendios provocados este verano

La Casa dos Ulloa, un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Sarria en pleno casco histórico de esta localidad -en la Rúa Maior- que la pasada noche fue pasto de las llamas, ya había sufrido “dos conatos de incendio, uno de ellos muy serio y ambos provocados”, este verano, según informó el alcalde, Claudio Garrido.

El regidor local confirmó que la Policía Judicial de la Guardia Civil ya está investigando el origen del incendio que dejó totalmente destruido el inmueble, “una casa noble, de piedra, que el Ayuntamiento de Sarria compró en el año 2005” con la intención de rehabilitarla y dedicarla a uso público.

“Teníamos un proyecto para recuperarla”, dijo Garrido, y el Ayuntamiento ya contaba “con una subvención concedida por Agader” para ejecutar las obras, de modo que en estos momentos estaba tramitando “los permisos pertinentes” para desarrollar esta iniciativa.

Garrido precisó que hubo “una explosión en el inmueble” y se encontraron restos “de una bombona de butano”, por lo que se trabaja con la hipótesis de que también este tercer incendio pudo haber sido provocado.

“Yo mismo había pasado por la casa hace unos dísa y no había allí ninguna bombona. No soy policía judicial, pero está más claro que el agua. Allí, además, no entraba nadie”, dijo el alcalde.

También precisó que todos los incendios se produjeron “en miércoles por la noche”, justo el día en el que cierra “un bar que hay enfrente y por el que pasa mucha gente”.

Aunque no hubo que lamentar daños personales, Garrido reconoció que se vivieron momentos de tensión, porque “hacía mucho viento y había unas llamas tremendas” que amenazaban a las casas colindantes.

De hecho, varios inmuebles fueron “desalojados por precaución”, al igual que un albergue de peregrinos.

Según informó el Centro Integral de Atención a Emerxencias de Galicia (CIAE), el 112 recibió aviso del incendio a las 00:33 horas e, inmediatamente, movilizó a los Bomberos de Sarria y a la Guardia Civil, dado que la Policía Local de la localidad ya se había desplazado al lugar.

Para ayudar a sofocar el incendio, también de desplazó a Sarria una carroceta del municipio vecino de Paradela.

El fuego no fue sofocado hasta pasadas las tres de la madrugada y las labores para evitar que las llamas se reavivasen continuaron durante prácticamente toda la noche y, con las primeras luces del día, se inició la retirada de escombros.