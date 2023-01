Un cantante laurentino opta a representar a San Marino en Eurovisión

El Ayuntamiento de Lourenzá ha felicitado al cantante laurentino Jonydasvie (Jonathan Dasilva) porque “acaba de ser preseleccionado para participar en el festival en el que será elegido el representante de la República de San Marino para el festival de Eurovisión 2023, que se celebrará en la ciudad inglesa de Liverpool en el mes de mayo.

Jonydasvie, que viajará a San Marino desde Lourenzá para participar en un casting que tendrá lugar este sábado, reconoce que se animó a presentarse después de ver “en la red social Instagram” el anuncio de “Una voce per San Marino”, el “concurso que hacen allí para seleccionar al candidato a Eurovisión, algo parecido al Benidorm Fest, en España”.

“Como tengo una canción muy buena compuesta recientemente, me decidí a presentarla y me han seleccionado. Ha sido una sorpresa para mí, porque no contaba con que me eligiesen. Es un tema muy potente, que compuse junto a mi productor, Favián Lobo, que es de Miami, aunque ahora está en España”.

Sobre el viaje a San Marino, aunque tuvo que organizarlo todo en pocos días, porque le comunicaron su selección el pasado jueves, opina que “merecerá la pena”.

“Me marcho mañana de Lourenzá para llegar allí el viernes, un día antes del casting. Me toca el primero de los cien artistas que eligieron entre los mil que nos presentamos. De esos cien, escogerán a cincuenta para participar en las diez semifinales que habrá previas al festival Una voce per San Marino”, explicó.

ORGULLOSOS

La alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, dijo que los vecinos del municipio están “orgullosos de que un laurentino los represente en un evento así”.

“Conozco a Jonathan desde que era niño. Siempre tuvo vocación por la música. Siempre luchó por su sueño y estoy segura de que cada vez está más cerca de conseguirlo”, añadió.