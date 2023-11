La candidatura de la Ribeira Sacra toma velocidad

Es evidente que la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad ha sido reactivada y, poco a poco, va tomando velocidad. No hablamos de un objetivo a corto plazo. No es sencillo. La competencia es importante y, en este caso, no solo con los aspirantes de nuestro propio país, dado que jugamos en el tablero internacional, en el que nadie regala nada y donde las concesiones son mínimas.

Después del congreso celebrado la semana pasada en Nogueira de Ramuín, con expertos internacionales, la cita estos días es en Monforte de Lemos, con un foro centrado en el patrimonio, el turismo sostenible y la producción vitinícola en la Ribeira Sacra, sin lugar a dudas tres magníficos pilares sobre los que asentar e impulsar de nuevo la candidatura de esta comarca única a bien mundial.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, afirmó este lunes que la Ribeira Sacra es “uno de los grandes tesoros de Galicia y, gracias al compromiso y la labor compartida en los últimos años con ayuntamientos, expertos, sociedad civil y administraciones, hoy disfrutamos” de un territorio “más vivo, más cuidado y más reconocido.”

Román Rodríguez participó en la inauguración del Foro Territorios Patrimonio, que hasta mañana celebra su séptima edición en el Parador de Monforte de Lemos. La cita reúne a algunas de las voces más reconocidas del momento en el campo del patrimonio, el turismo sostenible y el futuro vinícola alrededor de la Ribeira Sacra.

El representante de la Xunta de Galicia agradeció la colaboración y participación activa de los principales agentes implicados en este paisaje “para alcanzar un impulso definitivo la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Unesco y acreditar con toda la fuerza su valor singular”.

En este sentido, el conselleiro de Cultura hizo un llamamiento “para continuar en la senda de un proyecto común que contribuya a reflejar con mayor énfasis a riqueza, la diversidad y el incalculable valor de esta comarca”.

“Todos debemos estar orgullosos del que llevamos hecho, pero es necesario seguir trabajando y sumando esfuerzos para afrontar este reto de país y consolidar el gran potencial de la Ribeira Sacra”, añadió Román Rodríguez.

La séptima edición del Foro Territorios Patrimonio continúa este martes en el Parador de Monforte de Lemos con un programa que incluye conferencias, mesas redondas, visitas y actividades dirigidas tanto los profesionales de la cultura y del turismo como los estudiantes o al público en general con interés en profundizar en los retos y oportunidades de la Ribeira Sacra en un entorno internacional.





“ESTAMOS DONDE TENEMOS QUE ESTAR”

Román Rodríguez, opina que “estamos donde hay que estar y haciendo lo que tenemos que hacer” para conseguir que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En una entrevista en la Cadena Cope, afirmó que “falta el último paso. Que nuestra candidatura sea evaluada por el comité de la Unesco”.

“En ese sentido, tuvimos mala suerte, porque después de una retirada estratégica”, para mejorar la propuesta, se metió por el medio “una pandemia” primero y luego “la guerra de Ucrania”. En todo caso, opina que “estamos a las puertas” y, aunque es objetivo “realmente complejo” y “difícil de conseguir”, porque “no competimos contra nosotros mismos, sino a escala mundial”, confía en poder alcanzarlo “en un tiempo razonable”.