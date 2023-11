Camioneros se arriesgan a multas al no poder circular por el carril de la derecha en la A6

Transportistas que circulan habitualmente por la Autovía del Noroeste (A6) a su paso por la Montaña de Lugo insisten en que el firme de la calzada está absolutamente intransitable para los vehículos pesados entre de Baralla y Pedrafita do Cebreiro, de modo que se arriesgan a ser sancionados al no poder circular con seguridad por el carril de la derecha.

“Esquivar los baches, incluso donde hay tres carriles, es motivo de sanción”, afirma un transportista en declaraciones a la Cope, pero “la otra opción, que es transitar por el carril de la derecha, es una auténtica locura”.

Realmente, añade, “te arriesgas a tener un accidente o una avería grave, porque es muy fácil sufrir un reventón en una rueda o romper un amortiguador”.

DESPLAZAMIENTOS DE CARGA

Otro camionero asegura que se están produciendo a causa de los baches “desplazamientos de carga”, con el peligro que ello conlleva. “Gente que no conoce la zona se mete en uno de esos baches y es tal el meneo que pega el camión que se produce un movimiento de la carga en el remolque”, precisa.

Otro transportista consultado por Cope Lugo, que también hace habitualment esta ruta, reconoce que, al menos en ese tramo de la A-6 procura circular por el carril del medio. “Si viene la Guardia Civil y me quiere sancionar, que me sancione, no hay otra opción”.

Asegura que el estado del firme es “terrible” entre “Neira de Rei y el túnel de Pedrafita”, que “no hay manera” de circular por el carril derecho de la autovía en condiciones de seguridad.