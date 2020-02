Caballero dice que Feijóo actúa con Alcoa como “un incendiario” con un “bidón de gasolina”

El secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, afirmó que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se está comportando como “un incendiario” con un “bidón de gasolina” en lo que se refiere a la búsqueda de una solución para Alcoa lo que, a su juicio, “lo deja sin margen” para “resolver los problemas”.

Caballero recordó que durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy no hubo ningún avance para que los consumidores electrointensivos contasen “con un estatuto” que regulase sus condiciones, pero ahora “el Gobierno de España está cumpliendo”.

“Es una buena noticia que exista por primera vez en la historia de nuestro país un estatuto para las empresas de consumo electrointensiva. Es un avance y una cuestión pendiente. El Gobierno está cumpliendo. Habrá que seguir avanzando en todas las medidas necesarias, al lado del Gobierno y, desde luego, de los trabajadores”, dijo el secretario general del PSdeG.

Sin embargo, subrayó que en “en estos momentos de incertidumbre”, el presidente de la Xunta de Galicia se está comportando “como un incendiario”.

“Un incendiario político, un incendiario sin responsabilidad, al que no le importan ni los trabajadores ni el futuro de la industria, porque no hizo nada por ellos en once años de gobierno”, añadió.

“Ahora viene con un bidón de gasolina a intentar prender fuego para tensionar”, de modo que se está “quedando fuera de la estrategia” para buscar una posible “solución a los problemas”.

De hecho, opina que “esa estrategia, de ser un incendiario”, lo “deja sin margen para ser un presidente de la Xunta que pueda resolver los problemas reales de los gallegos, al lado de los trabajadores y, sin duda, negociando y exigiéndole con lealtad al Gobierno de España”.

“Eso lo vamos a tener que hacer con un Gobierno progresista en Galicia”, zanjó.