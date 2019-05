El BNG condiciona cualquier apoyo en la Diputación a un reparto “objetivo” de fondos

Lugo, 02 de mayo.- El grupo provincial del BNG quiso “poner en valor el ingente trabajo” realizado durante los últimos cuatro años en la Diputación Provincial de Lugo, además de advertir que cualquier “apoyo” a otros grupos políticos en la institución durante el próximo mandato estará siempre condicionado a un “reparto objetivo” de los fondos provinciales.

Así lo comunicó hoy, en rueda de prensa, el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Ferreiro, quien compareció ante los medios de comunicación acompañado por la diputada autonómica Olalla Rodil y el candidato a la Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo.

“Viendo el espectáculo del otro día”, dijo Ferreiro en alusión al enfrentamiento entre los diputados Manuel Martínez y Lino Rodríguez Ónega, “queremos poner en valor el inmenso trabajo que hizo el BNG”, a pesar de las “dificultades” que se encontró para poder hacer ese trabajo.

“Presentamos más de cien mociones, dos por pleno, las mismas que el Partido Popular, pero con muchos menos recursos”, dijo Ferreiro, quien también destacó la actitud constructiva del BNG y el hecho de que “solo se hablase del Plan Único” y del reparto objetivo de fondos entre los municipios lucenses cuando los nacionalistas “lo pusieron encima de la mesa”.

Ahora, recordó, “el camino está empezado y no tiene vuelta atrás”, por lo que en el próximo mandato, “sea cuál sea el papel que le toque desempeñar al BNG” tras las elecciones municipales, los nacionalistas no aceptarán “ningún reparto de fondos que no sea por criterios objetivos”.