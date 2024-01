El "bicho" sube por Portugal y puede acabar en las vides gallegas

Carlos Vasalo, responsable del "sector viños" de Unións Agrarias reconoce que se están haciendo catas en el sur de la comunidad y de momento parece que todo está limpio pero "hai temor de que entre" la plaga a Galicia, apunta, quién explica también que la Flavescencia se "transmite por medio de un bichiño" que hace secar la planta y puede "deixarte sin viñedos", por tanto la Xunta, sigue diciendo Vasalo, tiene que hacer algo más que simplemente "controlar". También tiene que "actuar".

CRISIS MUNDIAL DEL VINO TINTO

El representante del "sector del vino" del sindicato agrario a la vista del descenso de ventas de la producción de los tintos y de que la comercialización de esos vinos que no salen acaban ocupando sitio en las bodegas, "en nove meses temos outra vendima enriba e o problema sigue aí", cree que hay que tomar medidas ya. Además en la Riberia Sacra incluso, como sigue manifestando Carlos Vasalo, empieza a haber voces que hablan "de inxertar a blancos". Por tanto, se pide a la Consellería un "plan de promoción especial" e incluso "un plan de futuro" para injertar y cambiar de uva, y todo para evitar males mayores como la no compra de uva por parte de las bodegas a los productores y el probable abandono de la actividad por no poder dar salida a la producción.