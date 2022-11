Banco de simientes y producción de árboles autóctonas en viveros para recuperar O Courel

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, anunció este martes en Folgoso que la Xunta de Galicia sigue avanzando en el plan de recuperación integral de la Serra do Courel, afectada por los incendios forestales del mes de julio - que calcinaron unas 11.000 hectáreas de terreno-, que incluye bancos de semillas y el cultivo de especies autóctonas cultivadas en viveros para repoblar la zona.

Durante una reunión de la comisión interdisciplinar que fue constituida el pasado verano con el objetivo de diseñar un plan de recuperación integral del entorno afectado, Ángeles Vázquez subrayó que ya se recibieron varias aportaciones, de las que destacó la propuesta de realizar diversos estudios técnicos para garantizar la conservación de la flora autóctona.

En ese sentido, anunció que en las próximas semanas la Xunta licitará un proyecto para elaborar una guía que permita establecer bancos de germoplasma de semillas, tanto de especies amenazadas y con interés para la conservación, como de los árboles singulares catalogados en este entorno, de cara a preservar “ex situ” este importante patrimonio natural frente a riesgos como los incendios forestales.

A mayores, se diseñará un protocolo de actuación para la producción en viveros de los árboles más abundantes en la Serra do Courel, de cara a la recuperación de los terrenos afectados por el fuego y de otras zonas sin arboleda, para evitar la contaminación genética.

ORNITOFAUNA

Por otra parte, también se está evaluando una iniciativa para hacer un seguimiento de la ornitofauna de la zona y determinar “los cambios en las poblaciones locales” incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

En cuanto a las viviendas que se vieron afectadas por los incendios forestales de este verano en la Galicia, la conselleira explicó que se están evaluando las 19 solicitudes recibidas por vecinos de esta comarca, en el marco de la orden de subvenciones para la rehabilitación y reconstrucción de inmuebles.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sufraga el 100% del valor de reposición en caso de ruina de la residencia habitual y de instalaciones complementarias, hasta un máximo de 122.400 euros.

Para las residencias no habituales, la ayuda puede llegar a los 61.200 euros, tanto en el caso de determinarse la ruina como en el de rehabilitación o reparación.

La comisión interdisciplinar para la recuperación integral de O Courel pretende definirla hoja de ruta a seguir para alcanzar esta regeneración y está integrada por diversos expertos en varias materias con el objetivo de que las medidas y acciones que se acometan sean fruto de una visión y perspectiva global.

Así, además de responsables de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y del Ayuntamiento de Folgoso do Courel, también forman parte de la comisión representantes del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) y del Geoparque Montañas do Courel, de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio y de O Courel, así como profesionales de los campos de la biología, del paisajismo y de la arquitectura. También miembros de la asociación de vecinos locales.