Balseiro: “Los socialistas deben pedir disculpas por el teatro y la comedia en la Diputación”

Lugo, 06 de abril.- El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, arremetió hoy contra la dirección del PSdeG-PSOE en esta provincia y aseguró que lo socialistas deberían “pedir disculpas” por “el gobierno de la vergüenza” en la Diputación y por “el teatro y la comedia” en la que convirtieron la vida política en la institución durante el último mandato.

Balseiro afirmó que, después de lo vivido durante este último mandato en la Diputación de Lugo, el Partido Socialista no está en condiciones de “dar lecciones a nadie sobre con quién se debe pactar” y lamentó que el secretario general del PSdeG en esta provincia, Álvaro Santos, dijese que el PP gallego es la “cuna de la extrema derecha” o que reivindicar a Manuel Fraga sea volver “al franquismo”.

“Es una opinión de ese señor. Esta Autonomía, gracias a la gestión de Manuel Fraga, se ha transformado para bien”, dijo Balseiro, quien también defendió el reparto objetivo de fondos que, según su criterio realiza el gobierno gallego entre los municipios de la provincia, habida cuenta de que los socialistas acusaron a los populares de repartir entre los ayuntamientos donde gobierna el 80% de las ayudas autonómicas.

El delegado territorial recordó que el gobierno socialista aceptó hacer el Plan Único, para un reparto objetivo de las ayudas provinciales entre los ayuntamientos, porque “no le quedó más remedio”, dado que en la época de José Ramón Gómez Besteiro como presidente, más del “90% de los fondos de la institución” iban a parar a municipios gobernados por el PSdeG y el BNG.

Decir que la Xunta destina el 80% de sus fondos a municipios del PP en esta provincia es “una auténtica barbaridad”, porque “es una falsedad” y un auténtico ejercicio “de desinformación”, dado que los socialistas hablaron de una serie de convenios que ni siquiera suponen “el 5% de la inversión total” de la administración autonómica.

“No tengo ningún inconveniente, ya que no se enteran”, dijo Balseiro, “en darles una charla, un cursillo avanzando, para que se pongan al día, para que no metan la pata y no anden desinformando” sobre el reparto de fondos de la Xunta de Galicia en Lugo.