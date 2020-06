Ayuntamiento y Obispado de Lugo colaboran para promocionar el Camino Primitivo

El Ayuntamiento de Lugo acaba de convocar los I Premios Connexio, una “iniciativa pionera para potenciar el Camino Primitivo y el turismo a través de la fusión del arte sacro y contemporáneo”, según informó la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, quien también precisó que servirá para desarrollar “intervenciones artísticas” en seis iglesias de la ruta jacobea.

Lara Méndez precisó que el objetivo final de esta iniciativa, que será desarrollada en colaboración con la Diócesis de Lugo, es darle “una mayor proyección a Lugo hacia Europa aprovechando la celebración del Año Santo”.

“Abriremos el próximo lunes, día 1 de julio, la convocatoria pública para la creación de proyectos que serán expuestos en estos templos, tanto en su interior como en su exterior, con el objetivo de invitar a reflexionar sobre lo que representa la peregrinación y el contacto con el Camino”, dijo la regidora local.

Además, añadió, servirá para potenciar la “investigación y la exploración de los vínculos entre la arquitectura litúrgica y el arte contemporáneo”.

La alcaldesa presentó este programa en compañía del delegado de episcopal de Patrimonio Artístico, César Carnero, quien destacó “el enorme interés de esta iniciativa, poco común, pero que permite una difusión muy importante del Camino”; así como por el concejal Mauricio Repetto, quien avanzó que “para que los proyectos perduren en el tiempo, se documentarán y publicarán imágenes y vídeos sobre las intervenciones durante su realización”:

Las intervenciones artísticas serán desarrolladas en las iglesias de Santa María de Gondar, San Xoán do Alto, San Vicente do Burgo, San Miguel de Bacurín, San Pedro de Abaixo -en Mera- y la Capela do Carme, elegidas porque son las que tienen “mayor valor histórico y patrimonial".

Mauricio Repetto confirmó que cada una de las propuestas artísticas elegida recibirá un premio de 3.000 euros.