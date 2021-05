Así queda la situación en Lugo con el alivio de las restricciones

Galicia dejará atrás este sábado, al igual que muchas comunidades autónomas, meses de cierre perimetral y toque de queda nocturno, tras la finalización del estado de alarma, al tiempo que continúa con la ampliación gradual del horario de bares y restaurantes.



La intención de la Xunta es que el grueso de las nuevas medidas entre en vigor ya el sábado, para que los bares puedan abrir hasta las 23 horas ese día, en lugar de solo hasta las 21 horas como ahora, y los restaurantes hasta la una de la madrugada, mientras que el resto entrará en vigor el domingo.



Se mantendrá el toque de queda a las once de la noche para los municipios en nivel máximo de restricciones, en este momento cinco, y se prohibirán las reuniones de personas no convivientes entre la una y las seis de la madrugada en toda Galicia.



Además, se mantendrá el límite de máximo de cuatro personas no convivientes en interiores y seis en el exterior, algo que también tendrá que ser ratificado por el TSXG.



El alivio de las restricciones también se aplicará en los centros de mayores, en los que los usuarios podrán dar paseos por el exterior si cuentan con un 90 % de vacunados, y las residencias de mayores.



Pero lo más importante es que se va a permitir "contacto físico" durante las visitas, de manera que las familias podrán volver a abrazar y besar a los mayores.