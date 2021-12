Arias le disputará el liderazgo del PSdeG en Lugo a Tomé

El alcalde de Castroverde, José María Arias, volverá a pelear por el liderazgo del PSdeG en la provincia de Lugo, en su caso por tercera vez y en esta ocasión contra el actual presidente del partido y de la Diputación Provincial, José Tomé, con la idea de “reivindicar lo mismo” que ha venido defendiendo en los últimos años: más participación y una mayor atención a las agrupaciones pequeñas.

“Se ha tratado de amortajar tanto al partido, que no hay partido. No hay quien pueda decidir, ni quien levante la mano. Se opta por dirigir el partido desde las instituciones. Y eso no va conmigo”, dijo José María Arias a Cope Lugo.

Según Arias, “las pequeñas agrupaciones están abandonadas a su suerte.A un año de las municipales, luchando por el partido ante mayorías absolutas del Partido Popular”.

"Nadie se acuerda de las pequeñas agrupaciones"

El candidato, que gobierna en su municipio con mayoría absoluta, afirma que “los alcaldes se defienden” con sus respectivas gestiones al frente de los ayuntamientos, pero “nadie se acuerda de esas pequeñas agrupaciones para nada”, a pesar de que “sus votos son muchas veces tan importantes como las alcaldías”, sobre todo para gobernar “en la Diputación Provincial”.

“A ver quién va a hacer la lista para las municipales con el desánimo que hay en las agrupaciones”, se preguntaba Arias, quien opina que lo que se ha promovido en los últimos años desde la dirección “es un partido, sin partido”.

“Eso es lo que interesa”, lamentó.

En cuanto a sus posibilidades en el cónclave provincial, dijo que, “como siempre, las van a determinar los afiliados”.

"Disciplinado"

En todo caso, recordó que es una persona “disciplinada” dentro del Partido Socialista.

“Si gano, gano. Y si no, estaré al lado de la persona que gane”, añadió Arias, que forma parte del gobierno provincial que preside su contrincante.