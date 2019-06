Argelio Fernández: “Si gobierna el PP en A Fonsagrada será responsabilidad del BNG”

Lugo, 13 de junio.- El alcalde de A Fonsagrada en funciones y vicepresidente de la Diputación de Lugo durante el último mandato, Argelio Fernández Queipo (PSdeG), aseguró en declaraciones a la Cadena Cope que si finalmente el Partido Popular acaba gobernando en ese municipio será “responsabilidad del BNG”, que exige su marcha para negociar un gobierno de coalición con los socialistas.

“Entrar con la guadaña segando cabezas no me parece la mejor forma de llegar a una negociación”, dijo Argelio Fernández, porque “en una negociación no todo vale” y menos cuando el Partido Socialista tiene “cinco concejales” y el BNG un único edil, María Xosefa Ortiz.

De hecho, negó los argumentos esgrimidos por la edila nacionalista para reclamar que abandone “la presidencia de la corporación”, dado que sostiene que en los últimos cuatro no hubo por su parte, como alcalde de A Fonsagrada, “ninguna dejadez” con respecto a los asuntos municipales, porque siempre trabajó por su ayuntamiento.

Fernández Queipo se mostró “abierto a trabajar” para tratar de buscar un gobierno de coalición, porque opina que si hay disposición por ambas partes “es posible”.

“Nuestro planteamiento es claro”, dijo Fernández Queipo, porque “las fuerzas de izquierda sumamos concejales suficientes para tener un gobierno estable” y el PSOE está dispuesto a dialogar y a buscar un acuerdo.

Ahora bien, insiste en que “en una negociación no todo vale” y si finalmente el Partido Popular acaba gobernando en A Fonsagrada “será responsabilidad del BNG”.