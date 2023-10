"Ánimos caldeados" entre los bomberos un día antes de la protesta en Lugo

La huelga indefinida de los bomberos que trabajan en los parques comarcales continúa y, de momento, no parece que exista posibilidad de un acuerdo entre los trabajadores y la Administración -los consorcios están formados por la Xunta y las diputaciones provinciales-, porque “los ánimos están muy caldeados”.

Héctor Fernández, delegado sindical del CSIF, afirmó que, en este momento, la situación está muy enquistada, por un parte porque “la Administración no se ha dirigido al comité de huelga para iniciar una negociación” que pueda encauzar el conflicto laboral hacia una posible solución, pero también porque Xunta y diputaciones “han querido echarnos a la gente encima”.

“Han usado datos para que la población se ponga en nuestra contra. Queremos aclarar que nosotros no pedimos un incremento de salario del 50%. No es cierto. Reclamamos que se elabore una RPT, se haga una valoración de los puestos de trabajo y se nos paguen los pluses que no se nos están pagando”, afirmó.

También reclaman, subrayó Fernández, una jornada laboral de treinta y cinco horas y media a la semana “y no cuarenta como estamos haciendo ahora”.

EL SERVICIO SIGUE FUNCIONANDO

Además, afirmó que es la responsabilidad de los propios bomberos la que permite que el servicio siga funcionando, precisamente porque están haciendo horas extraordinarias por encima de su jornada laboral para cubrir las carencias de personal que existen en los parques que dependen del consorcio.

Los “ánimos están muy caldeados”, dijo Fernández, un día antes de una nueva protesta en las calles, la que tendrá lugar mañana en Lugo.