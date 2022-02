Ana Sandamil: "Yo nunca intoxicaría a mi hija. Era lo que más quería en el mundo"

Ana Sandamil, la madre de la pequeña Desirée Leal, prestó declaración a primera hora de esta tarde en la vista oral por el asesinato con alevosía de la niña, en una causa con jurado popular en la que ella es la única investigada.

A preguntas de la Fiscalía, Ana Sandamil dijo no recordar lo que había sucedido la noche de autos. En todo caso, al ser cuestionada por la procedencia de la medicación con la que supuestamente fue intoxicada la niña, antes de ser asfixiada, negó haberlo comprado ella.

" Yo nunca intoxiqué a mi hija. Era lo que más quería en el mundo ", afirmó en la vista oral, que comenzó esta mañana en la Audiencia Provincial y se prolongará hasta el próximo lunes.

Acusación particular

El abogado que representa a la acusación particular en nombre del padre de Desirée Leal, el letrado Manuel Ferreiro, aseguró este lunes que “la madre supo lo que hacía” cuando supuestamente mató a la niña, en la casa en la que ambas vivían con la abuela de la pequeña, en la localidad de Muimenta, en 2019, cuando la pequeña tenía siete años de edad.

“Nuestra postura es idéntica a la de la Fiscalía y de la acusación popular. Pedimos la prisión permanente revisable. Entendemos que la autoría es clara. Que la madre mató a la hija”, precisó.

RAMUDOCartel depositado por la familia a las puertas de la Audiencia









“Y entendemos que, aunque tiene un trastorno diagnosticado, lo hizo en pleno uso de sus facultades, porque así lo evidencia su comportamiento, antes, durante y después” del crimen, dijo Manuel Ferreiro a los medios de comunicación antes del inicio del juicio, que se prolongará hasta el día 14 en la Audiencia Provincial de Lugo.

En ese sentido, el letrado hizo referencia a la búsqueda por parte de la madre “de veneno” en los días previos al crimen, así como “a la planificación de una coartada”. También al “método que había pensado para matar a la niña”, que “no le salió bien”, por lo que “acudió a un plan B, a estrangularla”.

Además, recordó que “siguió manteniendo su coartada en los primeros momentos, intentó limpiar el escenario del crimen. Mostró dominio de la situación y tranquilidad en todo momento”.

Trastorno

“Eso demuestra que el trastorno que presenta, eso no lo podemos discutir, le afectó, pero las dudas vienen de si ese trastorno venía de antes o se ha generado a raíz de este hecho”, explicó, de modo “la clave” de este juicio “serán los psiquiatras forenses”.

Con anterioridad al crimen, precisó, hubo por parte de la única investigada “consultas a su médico de cabecera, que la remite a psiquiatría, porque presenta insomnio, ansiedad y una cierta suspicacia hacia compañeros de un curso que estaba realizando”.

Sin embargo, “no hay constancia de ningún trastorno psicótico, que aparece después, cuando ya está ingresada en el hospital después de la muerte de la niña”.

En prisión, precisó, está “en enfermería”, pero “por un programa de prevención del suicidio”.

"Muy posesiva"

En cuanto a las causas que pudieron llevarla a cometer el crimen, “lo que nos dice el padre es que ella se mostró muy posesiva con la niña desde que nació. Fue una de las razones que llevó a la separación. El padre, unos meses antes le dijo que quería pasar más tiempo con la niña, que quería más días. De hecho, iba a dejar el trabajo fijo que tenía en A Coruña, para venirse a Lugo a vivir con la niña”, aclaró el letrado.

Según Ferreiro, “a partir de ahí, empieza a cortar las comunicaciones de la niña con el padre y lo que sabemos, por los testigos de alrededor, es que, en la última semana, ya empieza a aislar a la niña”.

“La mato porque es mía y no la voy compartir” , dijo el abogado, quien también hizo referencia a una “serie de comportamientos extraños” después del crimen en la casa en la que vivían Desirée, su padre y su abuela.

“La botella que emplea para que la niña bebiese el agua con la medicación aparece en el fregadero. Supuestamente debía de estar en la mesilla de noche. El escenario del crimen está borrado. Se visten antes de que lleguen los sanitarios y esconden el pijama con rastros de sangre”, precisó.

Son “comportamientos extraños, que apuntan, no lo sé, a que hay un encubrimiento. Pero no lo sé”, reconoció el abogado de la acusación particular, porque aunque ambas, la madre y la abuela prestaron declaración en un primer momento ante la Guardia Civil, “una vez que el tema se judicializó, se han cerrado en banda y se han acogido a su derecho a no declarar”.

En cuanto al juicio, sostiene que “la autoría es clara” y solo ha dos opciones “que ella supiese lo que hacía o que estuviese mínimamente afectada”.

ACUSACIÓN POPULAR

El abogado que ejerce la acusación popular en representación de la Fundación Amigos de Galicia, Francisco José Lago, sostiene que la madre de la niña Desirée Leal, única investigada por el crimen que acabó con la vida de la niña, “conserva sus facultades mentales y sabía lo que hacía”.

En declaraciones a Cope Lugo, antes del juicio que hoy comienza en la Audiencia Provincial de Lugo, el letrado afirmó que, “en principio, por la prueba practicada, nosotros sostenemos que es imputable, que conserva sus facultades mentales y que sabía lo que hacía”.

De hecho, opina que “pese a saber lo que estaba haciendo, decidió seguir adelante. Urdió un plan” para acabar con la vida de su hija “semanas antes” y lo llevó a cabo.

Según su criterio, “desde luego, fue un comportamiento alevoso”, porque “impidió que la niña se defendiese”.

“Le había administrado un medicamento para provocalre somnolencia y, de ese modo, impedir su defensa”, precisó. Aún así, la niña “se despertó”, porque “no fue capaz de ingerir la totalidad del líquido mezclado con medicamento”.

“Desde mi punto de vista está acreditado, por la prueba practicada, tanto por las periciales como por las testificales, de los facultativos y de los agentes” que participaron en la investigación, “que hay una responsabilidad penal clara”.

El letrado de la acusación particular afirmó que “hay poca discusión” sobre el hecho de que “ella fue la causante”, lo que queda por dimirir en el juicio es “la cuestión de su salud mental y si puede ser una causa de exculpabilidad”.

Por su parte, el abogado que ejerce la defensa de la madre de la niña, no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del juicio.