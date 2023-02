Alta participación, sin incidentes, en la votación del referéndum de Alcoa

Los trabajadores del complejo industrial de Alcoa San Cibrao empezaron este martes a votar en el referéndum para ratificar o rechazar la “propuesta final” que ha presentado la multinacional para cerrar un acuerdo con el comité de empresa, un pacto que, a cambio de una serie de mejoras, permitiría retrasar el rearranque total de la fábrica de aluminio primario hasta octubre de 2025.

Según la información facilitada por el comité de empresa, las urnas abrieron a las diez de la mañana tal y como estaba previsto y se registró una participación "muy alta", sin incidentes a destacar durante esta primar jornada de votación.

Poco después de las dos de la tarde ya había votado más del 30% de la plantilla, formada por algo más de un millar de trabajadores.

Las votaciones se retomarán -en los locales del comedor del complejo industrial- el próximo 3 de febrero, en horario de 10 a 16:00 horas.

Los sindicatos con presencia en el comité de empresa explicaron este lunes a los trabajadores su posición en una asamblea extraordinaria, habida cuenta de que la postura de las centrales está dividida, con CC. OO y UGT a favor del sí, frente a la CIG, que es contraria a la firma del acuerdo en esas condiciones.

POSTURA DE LOS SINDICATOS

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha informado a Cope Lugo de que CC.OO se posiciona a “favor del sí”, porque este acuerdo garantiza la viabilidad de la empresa “a largo plazo”, gracias a una inversión de “191 millones de dólares, 88 millones más que en el acuerdo inicial”.

“Somos conscientes de ello y nos responsabilizamos de esta decisión. Si nos trabajadores no le diesen el respaldo a este acuerdo, tendríamos que irnos para casa”, dijo Zan, y que sean otros los que abran nuevas líneas de negociación con la empresa.

La UGT también apoya el sí, porque considera que este acuerdo mejora al anterior y no aceptarlo perjudicaría los intereses de los trabajadores.La CIG, en cambio, se posiciona a favor del no. Opina que no garantiza de forma suficiente las condiciones laborales de los trabajadores de las auxiliares y de la planta de alúmina, además de estar en desacuerdo con los plazos para el rearranque.

Alcoa asegura que “la propuesta amplía el periodo de protección laboral de los trabajadores de la planta de aluminio, garantiza un periodo en el que la electrólisis deberá estar operativa y prevé una inversión adicional de 88 millones de dólares en la planta”.

Asimismo, “mantiene el inicio del rearranque de la producción de aluminio primario el 1 de enero de 2024, si bien se modifica el programa de rearranque respecto al acuerdo original”.

Según la propuesta presentada, Alcoa tendría al menos 32 cubas operando el 1 de abril de 2024 y habría rearrancado el cien por cien de las cubas el 1 de octubre de 2025.

