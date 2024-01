Alcoa conecta las dos primeras cubas de San Cibrao a la red eléctrica para su rearranque

El comité de empresa ha confirmado que esta misma tarde “entrarán en calefacción ” las dos primeras cubas de la fábrica de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao, o lo que es lo mismo, que serán conectadas a la red eléctrica para iniciar su calentamiento , previo a su entrada en funcionamiento.

Después de que Alcoa anunciase que este lunes comenzaría el reinicio de la actividad en la planta de aluminio de San Cibrao, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a los medios de comunicación, explicó que, efectivamente, “entrarán en calefacción las dos cubas previstas a lo largo de la tarde”.

“De momento", dijo esta mañana, " están con los preparativos para conectarlas a la red eléctrica. Cuando tengan energía, comenzarán a calentar esas cubas y a prepararlas para el arranque, que sería dentro de siete días, justos”, precisó.

Zan aclaró que “los trabajos de rearranque ya empezaron” y hay “ cuatro cubas listas ”. Dos quedan de reserva, por “si estas fallasen”.

PREVISIONES Y "COLCHÓN"

En realidad, esos trabajos “comenzaron en diciembre” , pero “se demoró su entrada en funcionamiento desde el día 15, que era cuando tenían que haber comenzado a funcionar, hasta el día de hoy, por culpa de Alcoa”.

Esa demora “nos quita ese colchón que teníamos , esos días de margen, por si fallaba algo, de cara a que el 31 de marzo tengamos las 32 cubas funcionando”.

“Esperemos que no falle nada, pero hay muchos sistemas que no se han comprobado y no sabemos realmente cómo van a funcionar ”, lamentó.