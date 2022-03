Agafac advierte de que solo se puede producir el 50% del alimento que necesita el ganado

El director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), Bruno Beade, aseguró que en este momento las plantas que hay en Galicia solo pueden funcionar “al 50% de su capacidad”, de modo que solo producen “la mitad de la cantidad que sería necesaria para alimentar a la cabaña ganadera”.

“Hemos acordado unos servicios mínimos que nos permiten utilizar cisternas para cargar materia prima en los puertos y distribuir pienso por las explotaciones, pero al no poder utilizar camiones, eso limita la capacidad de producción entre un 40 y un 50%”, precisó.

Desde su punto de vista, “no es más que un parche”, porque “dentro de dos días estamos en la misma situación si esto no se arregla”.

MENOS CANTIDAD DE LA NECESARIA

Beade precisó que no hay “fábricas paradas, pero muchas están produciendo muy por debajo de su capacidad”, lo que también limita su capacidad para aportar la cantidad de alimento que están demandando los ganaderos gallegos para darles de comer a sus animales.

“A los animales hay que alimentarlos con las cantidades que necesitan. No con cantidades inferiores a las que necesitan. Eso puede derivar en el sacrificio de reses. No sabemos lo que puede pasar si realmente no se llega a un acuerdo”, lamentó.

A su juicio, a pesar de los servicios mínimos, “en dos o tres días nos va a faltar suministro para alimentar a todos los animales”.