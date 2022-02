La acusación por el crimen de Muimenta: la declaración de los facultativos ha sido “determinante”

Los representantes de las acusaciones popular y particular en el juicio por el crimen de Muimenta, por el asesinato de la niña Desirée Leal cuando tenía siete años, consideran que la declaración realizada ayer por los facultativos que atendieron en primer término a la madre de la pequeña y única investigada por asesinato con alevosía, Ana Sandamil, puede ser “determinante”.

El representante de la acusación popular, Francisco José Lago, afirmó que la declaración de los técnicos sanitarios fue “esclarecedora”.

“El médico dijo que estaba perfectamente orientada. Creo que -su declaración- fue determinante”, añadió a preguntas de los periodistas antes del inicio de la tercera jornada del juicio, que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Lugo.

"Las primeras declaraciones relevantes"

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del padre, Manuel Ferreiro, reconoció que las de ayer fueron “las primeras declaraciones relevantes” desde que comenzó el juicio, porque “los primeros sanitarios” que llegaron a la casa de Muimenta explicaron “el escenario que vieron”.

“Sangre, sangre borrada. La actitud de la acusada y de la madre. Y, sobre todo, que los primeros técnicos, el médico y la enfermera que asistieron a la acusada, relataron que estaba plenamente consciente y orientada, que no estaba desorientada, que no mostraba síntomas de delirio y que explicaba lo que había sucedido, dentro de su versión”, aclaró.

En ese sentido, aunque la defensa intenta “llevarlo todo hacia una pérdida de memoria”, para encuadrar lo sucedido “dentro del trastorno psiquiátrico”, opina que la declaración de los facultativos contradice esa versión de la madre, por más que “testigos de parte de la acusada apoyan su versión, esencialmente, con respecto a su estado mental en los días, semanas y meses previos a los hechos”.

“Cómo encaja en este puzle que elimines restos de sangre. Que escondas la ropa que llevabas, que te arregles. No encaja. Más que cuestionarlo ética o moralmente, que no es trabajo de este tribunal, no somos capaces de entender cómo encaja esto en la versión de alguien que pierde la cabeza y mata a la niña o bien de alguien a quien se le intoxica una hija”.

"Plenamente consciente"

“Sostenemos que ella actuó de forma plenamente consciente”, insistió, y aunque “había una afectación, era parcial”.

“Sabía lo que hacía. Aunque sus facultades se viesen mínimamente afectadas”, añadió.