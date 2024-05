Absueltos por falta de pruebas los acusados de violar a dos amigas en un piso de Viveiro

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto, por falta de pruebas, a dos acusados de agredir sexualmente en el domicilio de uno de ellos a dos jóvenes a las que habían conocido en un pub de Viveiro, el 4 de septiembre de 2021.

Aunque el ministerio fiscal pedía para cada uno de los acusados una pena de doce años de cárcel, el tribunal concluye que la prueba practicada “no apunta, sin ningún género de dudas, al desarrollo de los hechos descritos por las acusaciones, que implicarían un delito contra la libertad sexual”.

Los magistrados hacen referencia a la “escasa contundencia del relato llevado a cabo por las dos denunciantes, que carece de elementos periféricos que puedan apuntalar lo manifestado por ellas”.

De hecho, la Sala afirma que las pruebas presentadas no son suficientes para “sostener un pronunciamiento condenatorio, pues el argumentario que defienden los procesados es igualmente sostenible”.

"LA DUDA, OBLIGA A ABSOLVER"

En ese sentido, aunque no se pueda “acreditar plenamente la inocencia”, se “introduce la duda que obliga a absolver”.

Por ello, en virtud del principio de presunción de inocencia, la Audiencia Provincial ha decretado la absolución de los dos sospechosos.

El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

DEFENSA Y ACUSACIÓN PARTICULAR

En declaraciones a cope Lugo, el letrado de la defensa, Pablo Costa, precisó antes del inicio del juicio que iba a pedir “la libre absolución”, porque creía “en su inocencia”.

“Los hechos no sucedieron como relata el ministerio público en su escrito de acusación. Los hechos no sucedieron así”, precisó, porque las relaciones entre las dos mujeres y los dos hombres en ese piso de Viveiro fueron consentidas.

De hecho, recordó que ambos procesados “no tuvieron ningún tipo de medida cautelar por parte del Juzgado de Viveiro pese a la gravedad de la acusación”

“Llevamos tres años esperando este juicio. Es una evidencia que el propio juez instructor no consideró los hechos de la gravedad que se quiere hacer ver por parte del fiscal”, apostilló entonces.

Por su parte, el abogado que ejercía la acusación particular, Roberto Guerra, dijo que había pruebas de cargo suficientes para condenar a ambos acusados, para quienes pedía doce años de prisión, al igual que el ministerio fiscal.

“Las dos víctimas de estos abominables hechos ya fueron muy contundentes en sus declaraciones, tanto en la Policía como ante el Juzgado de Instrucción. Entendemos que, simplemente, con sus declaraciones, ya sería suficiente para incriminar a los acusados”, precisó a la entrada del juicio, que tuvo lugar el pasado 17 de abril.