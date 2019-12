Absueltos los cuatro acusados de obligar a mujeres extranjeras a prostituirse en Lugo

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto a cuatro acusados de obligar a mujeres extranjeras en condiciones precarias a ejercer la prostitución en un club de alterne ubicado en el municipio lucense de Guntín.

En el banquillo de los acusados se sentaron el propietario del establecimiento, su pareja y dos encargadas, para quienes el ministerio público solicitaba penas que iban desde los ocho hasta los 15 años de cárcel.

“Dada la absoluta falta de garantía del testimonio prestado por la única testigo de cargo, concluimos que no se ha acreditado ningún hecho susceptible de integrar los tipos penales objeto de la acusación, de manera que al no resultar desvirtuada la presunción de inocencia de los acusados, y en virtud del principio in dubio pro reo, procede su libre absolución”, indica la sentencia.

La Fiscalía les imputaba delitos de prostitución, contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos.

El propietario del club de alterne Tara negó los hechos en la vista oral que se celebró en la Audiencia Provincial de Lugo.

En el transcurso de su declaración, el acusado negó incluso que su establecimiento fuese un club de alterne, dijo que era “un pub” y que él simplemente les cobraba a las mujeres por “el desayuno, la comida y la cena”, porque “vivían allí y estaban allí”, pero no existía ninguna otra “relación” entre ellos.

“No se lo que hacían en la habitación”, aseguró, porque “cada una tenía su llave para entrar y salir” y “allí estaba la que quería”, pero en ningún caso forzadas por él o por los otros tres acusados.