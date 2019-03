El abogado de Pilar de Lara: “Lo que se consigue es sacarla del Juzgado”

Lugo, 28 de marzo.- El abogado que se ocupa de la defensa de la magistrada Pilar de Lara en el proceso disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial opina que la sanción que le acaba de ser comunicada a la jueza, de siete meses y un día de suspensión, es “excepcional” como respuesta a las faltas que se le achacan a la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo.

“Lo que se consigue con esto es sacarla del Juzgado”, añade el letrado en declaraciones a Cope Lugo, porque cualquier sanción “por encima de seis meses” lleva asociada “el cambio de destino”.

En la misma línea, precisó que “son casos muy excepcionales en los que han sido sancionadas” estas faltas “por encima de los seis meses”.

En cualquier caso, Agustín Azparren reconoció que todavía no ha tenido acceso a la resolución, porque aún no le ha sido notificada, por lo que no ha tenido ocasión de examinar los argumentos esgrimidos por la Comisión Disciplinaria para justificar la sanción.

Una sanción, precisó, que si le fue comunicada “telefónicamente” a la propia magistrada, porque “como se iba a dar una nota de prensa, para que no se enterase por los medios de comunicación”.

Precisó, en todo caso que, en principio el proceso se había seguido “por dos faltas, pero al final se ha quedado en una”.

La suspensión será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa, dado que la magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

En caso de que el Pleno confirme la sanción, aún podría interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Azparren confirmó que tiene previsto agotar todas las posibilidades de recurso.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponerle a la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones “por una falta muy grave de desanteción en el ejercicio de las competencias judiciales”.

La jueza Pilar de Lara es la instructora de algunas macrooperaciones que fueron muy mediáticas en su día, como la Operación Carioca, la Pokemon o el Caso Garañón, entre otras.