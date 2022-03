Informativo Mediodía de Cope Lugo. 24 de marzo. 14:20 horas

Después de la multitudinaria marcha del pasado martes con camiones y tractores por el centro de Lugo, alrededor de un millar de transportistas, apoyados por ganaderos productores de carne, se manifestaron este jueves a pie por las calles de la ciudad, para hacer todavía más visible el paro en el sector del transporte, que llega hoy a su undécimo día.

En torno a las diez y media de la mañana, transportistas y ganaderos, llegados desde toda la provincia de Lugo, comenzaron a concentrarse en el polígono industrial de As Gándaras, todos ellos vestidos con chalecos amarillos.

Como estaba previsto la manifestación partió a las once de la mañana, detrás de una pancarta en la que se podía leer: “Sra ministra, sin hay solución, pedimos su dimisión”. Por su parte, la Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema, portaban la suya propia, para exigir “un precio justo” para el fruto de su trabajo.

La marcha partió por la Ronda Norte, rumbo a la Avenida Infanta Elena, desde donde discurrió hasta la Rúa Miguel de Cervantes, para acceder al centro histórico a través de la Rúa Castelao. Dentro de murallas pasó por la Rúa do Teatro, Santo Domingo y la Plaza Maior, para acabar su recorrido en la Praza de Armanyá, frente a la Subdelegación del Gobierno, donde los manifestantes se concentraron de forma pacífica.

Por parte de la plataforma convocante del paro, Diego Arias, presidente de la Asociación de Empresas de Transportes Río Miño (Aetram) -de Lugo-, recordó que los autónomos representan “prácticamente el 100% de los transportistas de sesta provincia, en la que no hay grandes flotas”.

Lamentó que la ministra siga “negándose a hablar” con la plataforma que realmente ha convocado el paro, de modo que vuelve “a caer en el error de los últimos días”, porque no quiere aceptar que los transportistas que secundan el paro “no son ninguna minoría”, sino que representan “a la mayoría” del sector.

También lamentó que los hubiese asociado a la ultraderecha, con unas declaraciones que considera “fuera de lugar”, porque en un colectivo tan grande, “somos muchos y cada uno tiene sus ideas. Las respetamos todas”, dijo Arias.

Además, recordó que, después de once días de paro en el sector, los transportistas que secundan esta huelga ya han demostrado que no son “conflictivos” y “que no hace falta movilizar a 25.000 efectivos policiales” para vigilarlos. “Prácticamente, no nos dejan ni movernos”, lamentó.