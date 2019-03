COPE convídate a gozar da ópera este domingo en Vilalba

Tiempo de lectura: 1



O domingo 31 de marzo ás 19:30 horas o Auditorio Municipal Carmen Estévez de Vilalba acolle a representación dunha das pequenas grandes pezas do repertorio italiano: Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni.

A actuación tamén inclúe unha gran gala cos coros máis famosos da ópera universal, como A Traviata e Nabucco de Verdi ou Carmen de Bizet. Todo a cargo da Orquestra, Coro e Solistas da Ópera Nacional de Moldavia.

Un pouco de historia

Cavalleria Rusticana é un melodrama nun acto con música de Pietro Mascagni e libreto de Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, baseado nun relato do novelista Giovanni Verga. Está considerada como unha das óperas clásicas do verismo italiano, estreada no Teatro Constanzi de Roma o 17 de maio de 1890.

Se falamos do seu argumento, esta pequena ópera narra a historia dun amor roubado e vingado. O título, Cavalleria Rusticana, fai alusión ao código de honra dunha pequena comunidade italiana, en concreto a aldea de Sicilia onde transcorre o drama, precisamente na mesma época en que foi escrita, de aí o seu realismo.

Se nos centramos na parte musical, un dos fragmentos máis célebres, numerosamente interpretado e utilizado no cine, na radio e mesmo na publicidade, é o intermezzo instrumental, no que cobra un protagonismo especial a sección de corda da orquestra.

A túa resposta ten premio

E agora, a pregunta. Se queres gozar da ópera no auditorio de Vilalba e non queres pagar nin un so euro pola entrada, presta atención:

¿Que película dos anos 90, que supuxo o peche dunha das grandes triloxías da historia do cine, remata cunha representación, precisamente, de Cavalleria rusticana?

Se o sabes, manda a túa resposta por whatsapp ao 639 94 63 07 antes deste xoves 28 de marzo. Entre todos os acertantes sortearemos 10 invitacións para a cita do vindeiro domingo por xentileza do Concello de Vilalba.