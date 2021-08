Una docena de policías locales se desplegó en el casco histórico para hacer cumplir las normas Covid

Agentes de la Policía Local de Lugo cursaron diez denuncias por infracciones de las medidas preventivas decretadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus en el marco de un dispositivo especial de vigilancia desplegado en las zonas de movida de la ciudad durante el fin de semana.





Según la información facilitada por la Policía Local, el jefe del Servizo de Noite se vio obligado a desplegar un dispositivo formado por una docena de agentes para controlar el flujo de gente a la hora de cierre de los locales de ocio nocturno -sobre las tres de la madrugada- durante la noche del sábado para el domingo.

Ese dispositivo se centró en las calles donde se concentra la movida nocturna en el casco histórico de Lugo, concretamente en la Praza de Pío XII, Clérigos, Praza do Campo y Rúa Nova.

Denuncias

En concreto, la Policía Local tramitó tres denuncias por botellones en el Parque de Rosalía de Castro, tres por no hacer uso de la mascarilla en lugares donde era obligatoria y cuatro por reuniones de no convivientes, en concreto por una fiesta en un domicilio particular a las 04:25 horas.

Además, los agentes de cursaron otras cinco denuncias por infracciones de la Lei de Residuos, al sorprender a otros tantos individuos orinando contra la Muralla, en las inmediaciones de la Catedral de Lugo y en la calle Conde Pallares.

En todo caso, la Policía Local confirmó que la presencia de sus agentes hizo que las personas que salían de los locales de ocio nocturno a la hora de cierre “dejasen la zona rápidamente”, sin que se produjesen “incidentes” de relevancia”.