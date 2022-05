El TSXG confirma la anulación de la ordenanza que regula la instalación de terrazas en Lugo

Lugo Monumental, el colectivo que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad, ha informado de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de comunicarle que ya es “firme” la sentencia que le dio la razón a esta asociación y anuló el artículo cuarto de la nueva ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública -la colocación de terrazas- en la capital lucense.

Según este colectivo, la anulación de ese artículo supone que, “en la práctica”, dicha ordenanza no puede ser aplicada, dado que ese apartado “define las tasas que se podrían cobrar por la ocupación pública”.

“La anulación de ese artículo hace caer por la base todo el texto”, sostiene, con la dificultad añadida de que “tampoco es aplicable la ordenanza anterior, ya que, según la misma, su vigencia finalizaba con la aprobación de una nueva”.

LUGO, SIN ORDENANZA

“Si la nueva ordenanza hubiera sido anulada completamente por el Tribunal, se podría llegar a entender que sería de aplicación la anteriormente vigente, pero al no ser el caso, no cabe duda alguna de que eso no es así”, dice Lugo Monumental en un comunicado.

A pesar de ello, la Lugo Monumental denuncia que el Ayuntamiento “pretende seguir cobrando por la ocupación de vía pública”.

“Las bases para la instalación de puestos en el Arde Lucus son un reciente ejemplo, y, por lo tanto, las bases fueron recurridas por la asociación, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta a dicho recurso”, aclara.

“Lugo Monumental se ha puesto a disposición de la administración para la redacción de una nueva ordenanza que tenga sentido, sin que se haya recibido respuesta por el momento a este ofrecimiento. Parece que sería lógico, tras haber sido anuladas todas las ordenanzas que se aprobaron sin consenso en los últimos años, sentarse a tratar sobre las mismas con las entidades que reiteradamente han demostrado en los juzgados que tenían razón en sus planteamientos”, concluye.