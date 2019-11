Trece candidaturas optan al vigésimo premio Aresa

Un total de 13 candidaturas optan al vigésimo premio Aresa de Desenvolvemento Rural, uno de los mejor dotados económicamente de su categoría, que es convocado por la empresa de alimentación animal del mismo nombre en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Finalizado el plazo de presentación de propuestas, entre los candidatos están los trabajos sobre la agricultura gallega realizados por Ramón Fuentes Colmenero, la empresa Greenalia, la Cátedra do Pan e do Cereal, el lanzamiento de la marca de calidad Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, la Confederación de Empresarios de Lugo y el Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria.

También figuran entre los candidatos el Proxecto Cultivando Galicia, de Pablo Antonio Fraga Gontán; el Consello Regulador de la D.O Cebreiro, el Centro de Promoción Rural EFA-Fonteboa, Asoporcel, Gandería Quintián, Coren Cooperativas Ourensás y la Cooperativa A Carqueixa.

El fallo del jurado, presidido por el rector de la USC, Antonio López, y el presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras, se dará a conocer el próximo 4 de diciembre.

El premio está dotado con 10.000 euros.