Un testigo dice que el acusado tenía armas y le propuso a su cuñado asaltar el Cash Récord

Un testigo afirmó este martes en la Audiencia Provincial de Lugo, donde se celebró la segunda jornada del juicio por el doble crimen del Cash Récord, que el único procesado, Manuel Juan V.C, tenía armas en su poder y, además, que su cuñado -ya fallecido- le contó que el acusado le había propuesto participar en el asalto a la nave de O Ceao, donde fueron asesinados a tiros la cajera Elena López y el reponedor Esteban Carballedo, el 30 de abril de 1994.

La declaración de este antiguo toxicómano, que hasta la mañana de este martes permanecía en paradero desconocido, era una de las veinte previstas para esta segunda jornada de juicio, después que ayer respondiese a las preguntas de su abogada y de la Fiscalía el único acusado, que se negó a ser interrogado por la acusación particular.

Este testigo, quien en su momento supuestamente vinculó al acusado con el atraco en el Cash Récord, declaró en el juicio que conocía Manuel Juan V.C porque iba a comprar heroína al local que regentaba entonces en el casco histórico de la ciudad de Lugo.

Según su testimonio, uno de los días que fue a comprar droga, en compañía de su cuñado, vio que en la cocina del establecimiento había “varias pistolas en maletines negros”. Además, dijo que el acusado les preguntó si conocían a alguien que estuviese interesado en comprarlas e incluso fueron a probarlas a un descampado.

El testigo dijo, además, que su cuñado le había confesado en una ocasión que el acusado le había ofrecido participar en el asalto al Cash Récord, aunque también reconoció que no le había dado “más detalles” e incluso puso en su duda la credibilidad de sus palabras, porque “se las apuntaba todas”.

En el juicio también prestó declaración este martes el dueño de un taller mecánico próximo a la nave del Cash Récord, quien dijo haber visto pasar el día de autos, por delante de su negocio, un coche cuyo conductor parecía que estaba huyendo de algo y que él, entonces, vinculó con el asalto al Cash Récord.

Para la jornada de mañana está prevista la declaración de otros diez testigos y otros tantos policías que participaron en la investigación del caso. Previsiblemente, el juicio terminará el jueves con las conclusiones de las partes.

ACUSACIÓN

La letrada que ejerce la acusación particular en nombre de las familias de las dos personas asesinadas, Carmen Balfagón, afirmó este martes que el único procesado, Manuel Juan V.C, incurrió en “contradicciones” durante su declaración en la primera jornada del juicio.

Sobre su declaración, reconoció que la “Fiscalía hizo preguntas muy interesantes” al acusado, a pesar de que no ha presentado cargos contra él, y en sus respuestas el procesado ha incurrido en “contradicciones”.

“Se verá en la fase de conclusiones”, añadió la letrada, quien en todo caso afirmó que nada de lo que dijo llegó a llamarle “la atención”.

“Cuando te has estudiado un sumario, hay pocas cosas de lo que pueda decir que te llamen la atención.”, reconoció.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a los testigos que ya han prestado declaración, dijo que “muchos de ellos no recordaban las cosas”, pero la acusación tiene “las testificales del momento en el que las hicieron”.

Con respecto a la jornada de mañana, opina que comparecen “testigos más clave” que los que hoy prestaron testimonio en la sala. Pruebas testificales que, “por lo menos para esta acusación, son más fundamentales”, precisó.





LOS FAMILIARES MANTIENEN LA "ESPERANZA"

Por su parte, los familiares de los dos asesinados mantienen la “esperanza” de que el único procesado por el doble crimen, sea finalmente condenado, porque “mintió en todo” lo que dijo en su declaración en la vista oral, a preguntas de la Fiscalía y de su abogada defensora.

Antes de entrar en la segunda jornada del juicio, Isabel López, hermana de Elena López -la cajera asesinada en la nave de O Ceao-, se mostró convencida de que “van a salir cosas importantes de las declaraciones”.

“Nos aferramos a eso. Sigo esperanzada. Hay que llegar hasta el final y, después, veremos. Con esperanza venimos, porque si no ya no estaríamos aquí”, añadió.

En relación con la declaración del procesado, Manuel Juan V.C, opina que “contó mentiras seguido” en su declaración, “pero esa es su dinámica”.

Por su parte, Avelina Sánchez, familiar de Esteban Carballedo -el reponedor que también fue asesinado el día de autos-, dijo que el procesado “mintió en todo”.

“No se acordaba de nada, negó que fuese él, que conociese a los testigos..Todo que no, que no, que no y que no”, dijo Avelina, “mintió y se le notó”.

“Mintió totalmente en todas las respuestas. Todo fue negar, negar y negar”, concluyó.