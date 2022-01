El teniente de alcalde de Lugo denuncia pintadas en las que lo amenazan de muerte

El teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, ha denunciado a través de sus perfiles en redes sociales -Twitter y Facebook- la aparición de varias pintadas en calles de la ciudad en las que, además de proferir insultos contra él mismo y contra su partido -el BNG-, llegan incluso a amenazarlo de muerte.

Arroxo compartió en las redes sociales fotografías de dos pintadas realizadas en calles de la ciudad, una en la que se puede leer “ BNG, ladrones, fascitas ” y otra en la que pone “ Cono bueno, el cono muerto!! ”.

El político nacionalista recuerda que que “Cono” es la palabra que usan para referirse a él “en las redes sociales conocidos perfiles de la ultraderecha”, además de “algún concejal y miembros del Partido Popular”.

"Van ter que roelo"

“Usan la palabra Cono para tratar despectivamente” el hecho de que “todo lugo está en obras”, como “si eso fuese algo malo”, lamentó.

“Y no, claro que no es malo, pero no soportan ver el avance que está pegando Lugo en este período y la ira los lleva a esta frustración”, dijo Arroxo.

“Esas pintadas, puestas, además, en zonas por las que paso con frecuencia, se suman a ataques semejantes”, aunque “sin llegar a este punto”, matizó, “en las redes con perfiles falsos”.

En todo caso, dijo que “van ter que roelo”, porque “por mucho que les duela, los frustre y los obligue a lanzar bilis en las redes o en las paredes, Lugo va a seguir avanzando”, concluyó.

El PP condena las pintadas

Por su parte, a través de las redes sociales, el PP condenó las pintadas.

“El grupo Popular, como siempre ha hecho, condena todo tipo de pintadas, y más si son amenazantes contra cualquier persona o ideología política”, aclaró.