Siete años de cárcel por agredir sexualmente a un menor en Lugo con el que quedó en una web de citas

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a siete años de cárcel a un hombre de 42 acusado de agredir sexualmente a un menor con el que contactó a través de la aplicación de contactos Grindr.

El tribunal considera probado, como consta en el fallo facilitado a la prensa este martes, que en febrero de 2022 el procesado, que tenía entonces 41 años, concertó una cita “para mantener un encuentro de carácter sexual” con la víctima, de 14 años, tras haber intercambiado “mensajes de índole sexual” a través de la citada aplicación.

Los magistrados que firman la sentencia aseguran que mantuvo relaciones sexuales con el menor en el interior de un vehículo, a pesar de ser “consciente de su escasa edad”.

La Sala descarta la existencia de motivos espurios o de enemistad previa. De hecho, subraya que el menor “solo contó los hechos tras ser visitado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que investigaron los mismos al ponerlo en su conocimiento el padre de una de las amigas de este, reconociendo varias veces en sede judicial que no quería denunciar, que no sabía por qué estaba allí”.

De hecho, reconoció que “había quedado voluntariamente con el acusado, llegando a manifestar que no se sentía violado porque no había dicho que no”.

En cuanto a verosimilitud de la versión ofrecida por la víctima, el tribunal entiende que se trata de “un relato coherente y que se ve avalado por otras circunstancias”, entre ellas los mensajes que ambos se intercambiaron.

VISTA ORAL

Durante su declaración en el juicio, el procesado aseguró que “no era consciente” de la edad que tenía el menor, porque ambos quedaron a través de una web de contactos cuyo uso está restringido a mayores de edad. De hecho, dijo que nunca llegó a verle el rostro a la víctima, porque incluso cuando se presentó a la cita llevaba la cara cubierta con una mascarilla.

“Si hubiese sabido que era menor de edad, no hubiese quedado con él”, dijo el procesado, quien también aseguró que apenas intercambió palabras con la víctima.

En cuanto al día de autos, reconoció que, efectivamente, el menor se subió en su coche y ambos fueron hasta un aparcamiento público en el casco histórico de la ciudad. Aunque ambos se pasaron al asiento de atrás del vehículo, aseguró que en ningún momento llegaron a tocarse, que no hubo “contacto físico” alguno.

Según su versión, él se sintió vigilado por otros usuarios del aparcamiento y, además, “no se dieron las condiciones”, porque el menor estuvo todo el tiempo “con el móvil, chateando”.

“Habíamos quedado para una cosa, pero la situación no era cómoda, así que lo dejamos”, precisó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Fiscalía pedía para el acusado diez años de prisión y la defensa la libre absolución.