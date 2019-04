La Semana Santa de Lugo presenta su primer programa como Festa de Interese Galego

Lugo, 04 de abril.- La Junta de Cofradías ha presentado hoy el primer programa de la Semana Santa de Lugo como Festa de Interese Turístico Galego, una distinción que estrena justo cuando se conmemoran los 350 años de la Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao Santísimo, en una ciudad que ostenta el privilegio papal desde 1963 para poder procesionar con la Sagrada Forma por sus calles.

El vicario general del Diócesis de Lugo, Mario Vázquez Carballo, hizo referencia a esta coincidencia y a la importancia que tiene la condición de la capital lucense como ciudad del Sacramento, dado que conserva privilegios eclesiásticos casi únicos en el mundo, como tener expuesto en su Catedral de forma permanente al Santísimo o la indulgencia plenaria cotidiana y perpetua en su basílica.

Vázquez Carballo hizo referencia a todo el trabajo realizado por la Junta de Cofradías durante muchos años para llegar a alcanzar esa distinción y recordó “las cosas grandes se consiguen trabajando juntos cada día” y con “fe en el futuro, en Dios, en las personas” e incluso “en la política”.

Por su parte el presidente de la Junta de Cofradías, Ramón Basanta, reconoció que este año es “muy especial” para este colectivo, porque se ha conseguido un objetivo perseguido durante muchos años, algo que es “bueno” para los cofrades, pero también “para la Iglesia y para toda la ciudad de Lugo”.

La edila de Cultura, Carmen Basadre, reconoció que para el Ayuntamiento de Lugo ha sido “una satisfacción haber recorrido este camino con todas las cofradías de Semana Santa”, a las que animó a “seguir trabajando para que sea de Interés Turístico Nacional” en el plazo de cinco años, un objetivo que según el diputado provincial de Turismo, Eduardo Vidal, se va “a conseguir entre todos”.

Por su parte, el jefe territorial de Presidencia, Ramón Carballo, aseguró que la Semana Santa de Lugo “es especial” y haber alcanzado este reconocimiento “es un mérito de todos los lucenses”.

En cuanto al programa de este año, el encargado de la lectura del pregón, el 10 de abril en el salón regio del Círculo de las Artes, será el catedrático de Dereito Romano y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Federico Fernández de Buján.

La principal novedad de este año es la representación que se hará de la pasión de Cristo el día 12 de abril, con la participación de varios parroquias y que se desarrollará en el atrio de la Catedral, pero también en el interior del templo, con final en el claustro, donde se recreará la crucifixión.

Un año más, la Armada acompañará a la procesión de la Virgen de la Esperanza, el Lunes Santo; el Ejército de Tierra (La Brilat) hará lo propio con la Procesión do Bo Xesús e do Nazareno, el Martes Santo; mientras que la Guardia Civil acompañara la Procesión do Cristo do Perdón e da Virxe da Piedade, el Miércoles Santo.

El formato del programa de mano editado por la Junta de Cofradías, que este año será enviado a agencias de viaje de toda Galicia y de otros lugares de España, ha cambiado este año, según Ramón Carballo, para hacerlo “más sencillo y más manejable”.

Las fotos y el cartel son obra, un año más, del fotógrafo local Eduardo Ochoa.