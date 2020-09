El “San Froilán no será una fiesta”, sino “actividades culturales en barrios”

La concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro (BNG), ha aclarado que este año “el San Froilán no será una fiesta”, sino “una semana de eventos culturales en los distintos barrios de Lugo, dado que no habrá conciertos multitudinarios, no abrirá el recinto ferial y tampoco se ha permitido la instalación de las tradicionales casetas del pulpo.

La próxima semana, según avanzó la concejala, habrá una reunión de la comisión municipal de fiestas, en la que están integrados todos los grupos con representación en la corporación local, para “avanzar en la continuación de las actividades programadas para la semana del San Froilán”, pero siempre “según cuál sea la situación sanitaria del momento”.

Aclaró Ferreiro que “todos los actos de esa semana de actividades culturales cumplirán con los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios”.

Para ello, los espacios de los conciertos estarán “vallados” y los asistentes tendrán que retirar previamente su entrada, que será “gratuita”.

Además, los asistentes deberán permanecer sentados en el asiento asignado, de forma que queda garantizada en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros.

“Mantenemos nuestro compromiso con todo el tejido cultural de Lugo para mantener los actos culturales” previstos, añadió Ferreiro, “siempre teniendo en cuenta el desarrollo de la situación sanitaria y la seguridad de los vecinos durante esa semana de actividades”.