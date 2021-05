Presenta el carné de conducir de otra persona al ser parado por la Policía Local de Lugo

Un joven de 22 años ha sido denunciado por un supuesto delito de suplantación de estado civil y por otro contra la seguridad vial, por presentar el carné de conducir de otra persona cuando una patrulla de la Policía Local de Lugo le dio el alto, dado que no tenía permiso.

Sucedió a las 01:10 horas del pasado 25 de mayo, cuando una patrulla de la Policía Local se percató de que un coche circulaba “de forma errática” por la calle Armórica.

Cuando le dieron el alto, comprobaron que a bordo del vehículo iban dos personas no convivientes, por lo que los agentes tramitaron las correspondientes denuncias.

Además, al requerirle el permiso de conducir a la persona que iba al volante, un joven de 22 años, les presentó un carné cuyos “datos hicieron sospechar a los agentes”.

Al realizar las correspondientes averiguaciones, comprobaron que, efectivamente, el documento no pertenecía en realidad al conductor, que fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado.

Completada la identificación, los agentes comprobaron que el propietario del carné no era efectivamente el conductor del coche, que no tiene permiso, por lo que instruyeron diligencias por suplantación de estado civil y por un delito contra la seguridad vial.