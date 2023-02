Un policía vincula al procesado con otro atraco y un tercer homicidio en el juicio del Cash Récord

Un agente de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de Madrid, que se desplazó a Lugo en 2013 para revisar la investigación efectuada por el doble crimen del Cash Récord, afirmó en el juicio que “hay indicios suficientes para considerar" al procesado "responsable del atraco y de los homicidios” de O Ceao, pero también del asalto a otro establecimiento de la misma cadena, dos años antes, y de un tercer homicidio, que todavía permanece sin resolver.

En el transcurso de su declaración en la cuarta jornada de la vista oral, que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Lugo, este agente aseguró que “hay indicios suficientes para considerarlo responsable del atraco y de los homicidios del Cash Récord”.

Además, “barajamos la posibilidad de que el autor del doble crimen fuese el responsable de otro atraco que se había cometido dos años antes en otro establecimiento de la misma cadena, en el Cash Miño, de la calle Montirón, en Lugo. Porque el modus operanti era muy similar”.

En ese caso, dijo, “no hubo víctimas, probablemente porque iba cubierto y nadie lo reconoció”, mientras que, en el Cash Récord, si los empleados llegaron a identificarlo, tomó la decisión de “acabar con su vida”.

Además, este policía explicó también que, en base a los indicios recopilados durante su investigación en esos años, se le podría considera autor de un tercer homicidio en Lugo, todavía sin resolver.

Recordó que el autor del atraco y de los homicidios tenía que ser “una persona que generase la confianza suficiente para que los empleados que estaban allí le franqueasen el acceso”. Además, se barajó “la posibilidad de que esa persona conociese el funcionamiento del establecimiento, horario de apertura y cierre, y empleados que había dentro a la hora de cierre”.

“Trabajamos con la hipótesis de que en el atraco participase más de una persona, aunque los disparos los hubiese efectuado una única persona, porque se usó una sola arma”, añadió.

“Analizando toda la información que había en la causa, todos estos requisitos los cumplía una persona que ya había sido investigada anteriormente por los compañeros, que es el imputado Manuel Juan V.C”, porque "era cliente de los dos establecimientos en el momento de los hechos, tanto del Cash Récord, en el año 94, como del Cash Miño, en el año 92, y era una persona que tenía una relación con armas”.

“Todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa, en la frialdad” del procesado, dijo este agente durante su declaración. También “en la posibilidad de que le pusiese una pistola en la cabeza a una persona. Por eso lo detuvieron por amenazas también”, aclaró.

“Si pudiésemos constatarlo de forma fehaciente, tendríamos al señor Vilariño en prisión por haber matado a un montón de personas de la misma forma. No es así. Nos basamos en la información de la gente que nos lo contó. Que era una persona fría y que disparaba bien, en eso nos basamos”, concluyó.

"UN BOTÍN MILLONARIO"

Un inspector jubilado de la Policía Local de Lugo también relató en esta cuarta jornada del juicio como un toxicómano, ya fallecido, le contó “de forma espontánea” que el procesado, Manuel Juan V.C, le propuso asaltar el Cash Récord y le prometió un “botín millonario”.

En la vista oral, a preguntas de la abogada de la acusación particular, Carmen Balfagón, este inspector de la Policía Local precisó que la declaración del toxicómano se produjo de “forma espontánea”, sin que nadie le preguntase previamente por el caso del Cash Récord.

De hecho, cuando se produjo esa conversación, ni siquiera estaba detenido, dado que acababa de hacer una compra de droga para su consumo y la Policía Local, que lo interceptó, se limitó a levantar acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

Sin embargo, y sin que nadie le preguntase nada acerca del caso, explicó, dijo que “quería contar lo que había ocurrido en el Cash Récord”.

Según el relato de este policía local, les contó que el procesado “lo llevó en un coche hasta las inmediaciones del Cash Récord”, en el polígono de O Ceao, y allí “le ofreció, poniéndole una pistola en la mano, cometer” el atraco.

Además, dijo el inspector, contó que Manuel Juan V.C le “había dado todo tipo de detalles de la planificación que había hecho” e incluso le comentó que tenía que hacerse “un sábado a última hora de la tarde”, porque solo estarían en la nave “una cajera y un reponedor”.

También le prometió que, si accedía, el “botín” iba a ser “millonario”, aunque según su testimonio, “le dijo que no”.

RAMUDOCarmen Balfagón, acompañada por Isabel López y Evangelina Sánchez









"AQUÍ ESTÁ EL AUTOR MATERIAL DE LOS CRÍMENES"

La abogada que ejerce la acusación particular aseguró, antes de entrar en la vista oral, que por su parte están “convencidos de que aquí está el autor material de los crímenes”.

La acusación particular pide 28 años de cárcel para Manuel Juan V.C. “Estamos acabando el partido”, dijo la letrada, “vamos a ver si somos capaces de que el tribunal lo vea como lo vemos nosotros. En la fase de conclusiones vamos a intentar que se vea todo lo que se ha visto aquí”.

La abogada también reconoce que “no hay una prueba directa” contra el único procesado. “No hay una cámara de televisión que lo estuviera grabando, que es a lo que aspira la Fiscalía”, añadió, pero sí indicios que incriminan a Manuel Juan V.C.

“Hay una cosa que es objetiva. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho lo que han hecho, y como lo han hecho” y, “en este caso, como en otros muchos que nos encontramos en los procedimientos penales, pruebas directas no ves. No ves a nadie que esté grabando y que vea como una persona dispara a otra”, dijo Balfagón.

Sin embargo, opina que “hay indicios más que suficientes”.

“Estamos hablando de Lugo. No todos los comerciantes de Lugo tenían armas y no todos los comerciantes de Lugo tenían un perfil determinado, porque aquí hay un perfil criminológico que es importante. No podemos decir que todos los que iban a comprar al Cash Récord tenían la posibilidad de cometer este doble asesinato”, añadió.





LAS FAMILIAS MANTIENEN LA "ESPERANZA"

Por su parte, Los familiares de las dos personas asesinadas hace casi 29 años en el Cash Récord de Lugo, Elena López y Esteban Carballedo, mantienen “la esperanza” de llegar a una sentencia que condene por el doble crimen al único procesado.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de entrar en sede judicial, Isabel López, hermana de Elena, destacó la declaración que hizo el inspector jefe de la Policía Nacional encargado de revisar la causa, quien ayer aseguró en la vista oral que había cuatro indicios que apuntaban “claramente” al procesado como autor de los asesinatos.

Valoró el hecho de que hubiese “defendido tanto su trabajo bien hecho”. A su juicio, “lo querían tumbar, pero no lo lograron, porque siguió diciendo que esas eran las pruebas que se habían reunido en su momento”.

“A esa persona le doy un diez. Se portó muy bien. No con nosotros, es que defendió el trabajo que se hizo en su momento”, dijo Isabel López, frente a otros testimonios que reiteraron “mentira tras mentira”.

“Sigo con esperanza”, dijo Isabel López, “a lo mejor soy un poco ilusa, pero espero que no”.

Por su parte, Evangelina Sánchez, familiar de Esteban Carballedo espera que los testimonios en la vista oral sirvan para “darle un buen empujón” a la causa y para “meter” al procesado “donde tienen que meterlo”.