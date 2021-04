La Policía Local tramitó 24 denuncias en dos fiestas particulares en pisos de Lugo

Agentes de la Policía Local de Lugo se vieron obligados a intervenir como consecuencia de seis fiestas celebradas en domicilios particulares de la ciudad, a causa de las molestias que estaban provocando los que participaban en ellas a los demás vecinos, una vez superado el horario del toque de queda, ampliado ya a las 23:00 horas.

En una de esas intervenciones, sobre las 23:00 horas del pasado 17 de abril, concretamente en un edificio de la Rúa do Prado, los agentes de la Policía Local llegaron a tramitar diez actas de denuncia por diversos incumplimientos de la Lei de Saúde de Galicia.

Una patrulla del Grupo Operativo Nocturno se desplazó a ese inmueble a causa de las quejas de los vecinos por los ruidos procedentes de una fiesta en una vivienda particular.

Al llegar, los agentes comprobaron que se escuchaban voces de personas y música con un volumen muy alto.

El supuesto responsable de la celebración les explicó a los agentes que estaba celebrando una fiesta de cumpleaños.

Los policías comprobaron que cuatro personas no eran convivientes, por lo que tramitaron diez denuncias, por reunión no permitida y por no hacer uso de la mascarilla cuando los participantes en esa reunión se dirigieron a los agentes.

Más casos

La Policía Local también tuvo que intervenir esa misma noche en la Rúa Lamas de Prado, en la Rúa Anduriñas, en la Rúa Montero Ríos y en la Rúa Músico de Falla, incluso pasadas las tres de la madrugada, por fiestas o reuniones en pisos que molestaban a los demás vecinos.

Cerca de las cuatro de la mañana, una patrulla tuvo que trasladarse a un edificio en la Rolda das Fontiñas, donde los habitantes de uno de los pisos habían montado una fiesta privada, incluso con un sistema de luces similar al que se utiliza en los locales de ocio nocturno.

Los agentes comprobaron que en esa celebración estaban participando más de cuatro personas no convivientes, por lo que levantaron catorce actas de denuncia, con propuestas de sanción de 500 euros.