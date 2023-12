La polémica por el cobro de las terrazas instaladas en Lugo en 2022 puede acabar en el juzgado

El hecho de que el Ayuntamiento de Lugo pasase hace unos días a cobro el recibo por la ocupación de la vía pública con terrazas durante el año 2022 puede acabar en el Juzgado, dado que para el sector ha sido toda “una sorpresa”, después del compromiso público del gobierno local, incluso con un bando municipal, de una exención en el pago, como ayuda para superar los efectos que tuvo la pandemia.

En principio, parece que esa situación ha sido motivada por un “error técnico” o, al menos, así se lo han explicado fuentes municipales a representantes del sector. El gobierno local les dijo que esa exención en el pago tenía que haber pasado por el pleno, pero en su momento no se hizo, de modo que ahora los recibos se pasan a cobro.

El malestar es evidente. El presidente de la Asociacíon Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL), Cheché Real, reconoció que ahora “ya no hay marcha atrás”, porque “los recibos están al cobro desde el pasado viernes”.

“Lo que no entiendo es por qué no nos informaron, en vez de dejar que nos encontrásemos con esta sorpresa. Sabiendo que habían negociado con nosotros que no se iban a cobrar las tasas correspondientes a 2022, qué menos que avisarnos, para que al menos pudiésemos avisar a nuestros asociados. Algunos se han encontrado con un recibo de 2.500 euros”, dijo Real.

Ahora, visto que esas tasas van a ser cobradas por el Ayuntamiento, añadió, “tenemos que negociar”. La próxima semana, representantes de la APEHL, se reunirán con “la alcaldesa y el edil de Economía” para hablar de este asunto.

“Teníamos su palabra de que esa tasa no se iba a cobrar. Ahora tenemos que ver de qué forma se puede compensar este atropello, porque es un atropello”, afirmó.

AL JUZGADO

Por su parte, el presidente de la asociación Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad, fue incluso un poco más allá. Afirmó que esta situación puede terminar finalmente en el juzgado.

Luis Latorre confimó que Lugo Monumental asesorará de forma gratuita a sus asociados para que puedan recurrir esas liquidaciones “injustísimas” por vía administrativa. “La herramienta jurídica que utiliza el Ayuntamiento para pasar a cobro esos recibos es muy discutible, porque parece un pastiche de la ordenanza”, dijo.

“La liquidación está mal hecha. Es recurrible por vía administrativa. Si la cosa se tuerce, siempre podemos llegar a la vía judicial”, concluyó.