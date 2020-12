El nuevo Juzgado de lo Social de Lugo no funcionará hasta marzo

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, informó de que el nuevo Xulgado do Social de la capital lucense -el cuarto-, cuya creación fue aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros, no empezará a funcionar hasta el próximo año, probablemente hasta finales de marzo, porque la Xunta de Galicia no lo dotará de personal ni de medios.

En declaraciones a los medios de comunicación, Isabel Rodríguez, afirmó que el Gobierno esperaba que el nuevo juzgado comenzase a funcionar este mismo año, debido a la acumulación de causas en Lugo, pero “no dispone de los medios necesarios que, como es sabido, debe proporcionar la Xunta de Galicia”.

“El Gobierno pondrá en funcionamiento el 31 de diciembre 13 nuevos juzgados, pero no el de Lugo, porque no está previsto que para esa fecha la Xunta le proporcione el personal y los medios” que necesita, dijo Isabel Rodríguez.

De hecho, “la previsión de la Xunta es que etén disponibles para el 31 de marzo, según le ha trasladado al Ministerio”, aclaró.

Por ello, “lamentablmente es imposible que el Juzgado pueda funcionar de momento”, insistió, aunque “la voluntad y el compromiso del Gobierno” con su creación han “quedado patentes en el Consejo de Ministros y en el Boletín Oficial del Estado”.