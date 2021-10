Nueve denuncias en un local de ocio nocturno de Lugo por incumplir las medidas contra el covid

Agentes de la Policía Local de Lugo realizaron una inspección en un local de ocio nocturno en el entorno de la Catedral, en el pleno casco histórico de la ciudad, a causa de las quejas de los vecinos por los continuos ruidos que provenían de ese establecimiento, y tramitaron un total de nueve denuncias por infracciones de las medidas contra el Covid.

Sucedía en la madrugada del pasado domingo, día 17 de octubre, cuando agentes del Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local respondieron a la llamada de los vecinos de la zona, que se quejaban por el ruido que procedía del local y que imposibilitaba su descanso.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que el establecimiento carecía de medios para controlar el cumplimiento del aforo y su responsable tampoco pudo mostrarles la documentación para verificar la capacidad máxima permitida en el local.

También comprobaron que había clientes consumiendo bebidas en la barra, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad.

Tampoco los trabajadores del establecimiento utilizaban mascarilla ni respetaban la distancia de seguridad.

De hecho, en el local no se había adoptado ninguna medida para garantizar esa distancia de seguridad entre los clientes, como un itinerario de circulación diferenciado para entrar y salir.

Sin medidores de CO2

El local no disponía de medidor de CO2, no había personal controlando los accesos y no se llevaba un registro de los clientes -con nombre y apellidos, hora de entrada y número de teléfono-.

Además, los agentes comprobaron que, aparentemente, el número de clientes en el interior del local superaba ampliamente el aforo permitido.

Sanciones de 500 euros

Por cada una de esas infracciones, se propuso por parte de los policías una sanción de 500 euros.

Además, ante tales incumplimientos, los agentes desalojaron el local, sin que se produjesen incidentes durante el proceso.

