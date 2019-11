Música en la catedral de Lugo con motivo de la celebración de Santa Cecilia

Con motivo de la celebración de santa Cecilia, patrona de los músicos, diversos coros y agrupaciones de la ciudad participarán en esta festividad acompañando una parte de la eucaristía que tendrá lugar el viernes, día 22 de noviembre, a partir de las 20 horas, en la Catedral de Lugo.

Participan las agrupaciones Cantar Delas, Coral do Xeral Calde, Coral Lugh, Coral Amigos do Camiño, Coral Xolda, Coro de Fingoi, Ecos do Miño, Orfeón Lucense, Orfeón Xoán Montes, Schola Gregoriana Lucensis y Solo Voces.