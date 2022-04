Miñones presenta el proyecto para convertir el centro de Lugo en zona de bajas emisiones

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se desplazó este viernes a la capital lucense para presentar, en compañía de la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, el proyecto que permitirá completar la peatonalización del centro histórico de Lugo para convertirlo en una “Zona de Bajas Emisiones”.

El proyecto, que lleva por nombre 'Zero emisións: Centro verde”, supondrá la intervención sobre las zonas más emblemáticas del casco histórico de Lugo que todavía no habían sido peatonalizadas, lugares como las plazas do Ferrol y Santo Domingo o la Rúa do Teatro.

Miñones precisó durante su intervención que Lugo recibirá 4,4 millones de euros para la ejecución de esas obras, a través de las ayudas concedidas por el Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a través del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

El delegado informó que, finalizadas las intervenciones previstas en este plan, el casco histórico de Lugo, que el Ayuntamiento aspira a que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se convertirá en una “Zona de Bajas Emisiones”.

"EL GOBIERNO AYUDA A HACER CIUDAD"

“El Ayuntamiento de Lugo hace ciudad y el Gobierno de España, ayuda también a hacer ciudad” con estas inversiones, dijo Miñones, con un “modelo más sostenible, ecológico y que mejora la calidad de vida de las personas”.

También felicitó al gobierno local por impulsr “una ciudad de futuro, que no quiere dejar de mirar hacia su pasado”.

El delegado aprovechó también para recordar que el Gobierno aportará 35,7 millones de euros a la “movilidad sostenible, eficiente y de bajas emisiones” para un tercio de la población de Galicia a través de la financiación de 21 proyectos con cargo al mencionado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.