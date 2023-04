Méndez reprende a sus socios por ausentarse de los actos del rey Felipe VI en Lugo

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, le recordó este viernes a sus socios en el bipartito que gobierna la ciudad, los ediles del BNG, que los miembros del gobierno local “deben estar en aquellos asuntos que son importantes para la ciudad”, como la visita del rey Felipe VI, que tendrá lugar el próximo viernes -5 de mayo-, dentro de los actos programados por el Tour del Talento.

Después de que el BNG anunciase que no asistirá a ninguno de esos actos, porque no se siente “representado” por el rey, la alcaldesa recordó que “el gobierno representa a todos y cada uno de los lucenses”, no solo a aquellos que “votaron” por los partidos que lo forman ni “a aquellas personas que piensan” como sus miembros.

“Tenemos que tener todos claro, más allá de opiniones personales, que todas son respetables y todos tenemos las nuestras, que no podemos actuar de manera individual y pensando solo en nuestra opinión. Tenemos que actuar de manera colectiva y pensando en representar a una institución”, añadió.

"NO ES UN DEBATE SOBRE LA MONARQUÍA"

Además, recordó que “no se trata de un debate entre monarquía sí o monarquía no”. Es “la visita de un jefe de Estado que viene a Lugo a anunciar un premio científico. Eso es muy positivo para nuestra ciudad. Pone a Lugo en el plano nacional en ese ámbito, sin olvidar que -la capital lucense- es una de las cinco ciudades elegidas para el Tour del Talento”.

En todo caso, la regidora local no se mostró sorprendida por el comportamiento del BNG. “No me extraña”, dijo, que no acudan a los actos del Rey cuando “no pueden estar presentes” ni en la “entrega de las Medallas de Oro de la ciudad”, concluyó.