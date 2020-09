Se mantienen las fiestas de San Froilán, pero pendientes de la evolución sanitaria

La concejala de Cultura, Maite Ferreiro, ha confirmado que el Ayuntamiento de Lugo sigue “adelante” con la organización de las patronales de San Froilán, fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional, aunque pendiente de la “evolución de la situación sanitaria” y consciente de los cambios que puede sufrir el programa “hasta el inicio” de la celebración.

“El San Froilán tiene que ser distinto este año”, reconoció Ferreiro, quien en todo caso confía en que siga manteniendo “su esencia como gran fiesta del otoño gallego”.

En principio, para evitar aglomeraciones de público, el San Froilán 2020 contará con seis escenarios repartidos por la ciudad, cada uno de ellos ubicado en un recinto acotado y con sillas para los asistentes.

Además, “en cada uno de los seis recintos habrá espacio suficiente para que todas la personas puedan guardar los 1,5 metros de distancia de seguridad a su alrededor”.

Los escenarios estarán ubicados en el Paseo do Miño, en las plazas de O Castiñeiro, Augas Férreas, Agro do Rolo, Camiño Primitivo y Horta do Seminario.

Son más de “9.000 metros cuadrados de espacio destinado a los conciertos, que se celebrarán de forma simultánea en cada plaza para evitar aglomeraciones”, dijo Ferreiro, quien precisó esos recintos podrán dar cabida a “más de 1.000 personas”.

Los grupos locales formarán el grueso de las actuaciones, precisó Ferreiro, y habrá de nuevo un programa específico para los niños, el San Froilán Miúdo, con 13 espectáculos de teatro, circo, magia y música.

El pregón correrá este año a cargo de la periodista Tonina Gay y la artista Mónica Alonso será la encargada de realizar la tradicional Ofrenda a Rosalía de Castro.