Lugo se suma al dolor por el asesinato de Clara María Expósito con tres días de luto

La corporación de Lugo ha celebrado este mediodía un pleno urgente en el que ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para condenar el asesinato de Clara María Expósito y decretar tres días de luto oficial en el municipio, con lo que las banderas ya ondean a media asta en la Casa Consistorial, donde los actos públicos han quedado suspendidos para las próximas jornadas.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, fue la encargada de dar lectura a esa declaración institucional “consensuada” por todos los grupos de la corporación municipal, en la que el Ayuntamiento afirma que “la violencia contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos”, pero “año tras año, mes tras mes y semana tras semana, este terrorismo despiadado” continúa “cobrándose víctimas”.

“Solo en lo que va de año”, recordó la regidora local, “sumamos diez” víctimas, “una cada cuatro días”, un “trágico balance que nunca tendríamos que realizar”.

“Este fin de semana, en el municipio de Lugo, la violencia machista se ha cobrado una nueva vida, la de Clara María Expósito. No es un número. No es una cifra. Cuando una mujer es asesinada, violada, prostituida, golpeada o es víctima de cualquier tipo de violencia machista, no se trata de un hecho aislado que afecta solo a esa mujer o a su familia. Incumbe a la vida cotidiana de todas las personas y la sociedad en su conjunto”, añade la declaración institucional.

Por ello, insiste en que “en cada una de estas ocasiones se hace obligatorio reflexionar sobre la situación en la que vive la mitad de la humanidad por el hecho de nacer mujer”.

“Desde el Ayuntamiento de Lugo queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género. Un compromiso activo de forma permanente, porque para erradicar la violencia, este compromiso individual y colectivo debe mantenerse durante todo los días del año”, añade.

De hecho, recuerda esa declaración leída por la alcaldesa que “la violencia de género ahonda sus raíces en la historia de desigualdad que siguen sufriendo las mujeres como consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades”.

Tras la lectura de la declaración institucional, el pleno del Ayuntamiento de Lugo aprobó tres días de luto oficial por este nuevo crimen machista, “el décimo” en España desde que comenzó el presente año, recordó la regidora local.

Posteriormente, los miembros de la corporación local, acompañados por diputados provinciales, otros cargos públicos y vecinos de la ciudad se concentraron a las puertas de la Casa Consistorial, en la Praza Maior, para guardar un minuto de silencio por el asesinato de Clara María Expósito, al tiempo que los funcionarios municipales colocaban las banderas del Ayuntamiento a media asta.

Los presentes pusieron fin al minuto de silencio con un sonoro aplauso, al tiempo que una amiga de la fallecida, visiblemente afectada, se dirigía a las autoridades para transmitirles la consternación de la familia y de los allegados de Clara María por su muerte violenta.

En esa concentración también participó la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien quiso sumarse “al dolor de todos los vecinos de Lugo” y, de forma especial, de “su familia”, además de recordar que “todos tenemos que luchar contra esta lacra”.

En cuanto a la investigación, que todavía está en curso, la subdelegada precisó que la “Policía Nacional está realizando una labor extraordinaria”, mientras que el “supuesto asesino” continúa detenido a la espera de “pasar en las próximas horas a disposición de la Justicia”.

Además de la concentración que tuvo lugar delante del Ayuntamiento de Lugo, se produjeron otras dos en la capital lucense para expresar la condena de la sociedad y su total repulsa a este nuevo crimen machista, una ante la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia y la otra ante la Subdelegación del Gobierno.