Lugo se prepara para vivir un Entroido con más de 30 actividades para niños y adultos

PROGRAMA ENTROIDO Lugo 2020

21-26 de febreiro

Previos ao Entroido

Martes, 18 de febreiro – Organiza A Tradescola

16.30 H.

Charla a cargo da Asociación de Amigos do Entroido Ribeirao “COÑECE O ENTROIDO RIBEIRAO” na Tradescola, rúa Pintor Corredoira, núm. 4.

18.00 H.

Desde a Tradescola á praza Maior, Folión de Entroido, coa participación de integrantes do Entroido Ribeirao.

Xoves, 20 de febreiro – Organiza a Asociación Cultural Pepe Barreiro

20.00 H.

Charla – coloquio a cargo de Germán Barreiro González “PEPE BARREIRO E O ENTROIDO” no Vello Cárcere.

Venres, 21 de febreiro

De 9.00 a 14.00 H.

Mercado Tradicional de Entroido no Mercado e Praza de Abastos, amenizado pola murga OS VIRTUOSOS DO TINTO.

20.00 H.

Na Casa do Concello, pregón de Entroido por Alberte Cabarcos.

20.30 H.

No Campo Castelo, San Pedro, praza Mártires de Carral, rúa do Progreso, rúa San Marcos, Ruanova, praza do Campo, rinconada do Miño e resto do recinto histórico, actuación das charangas TAMBUKADA e ARS NOVA.

20.45 H.

No fondo da praza Maior, Entroido escénico “QUERETE” da COMPAÑÍA DE TEATRO DOWN LUGO E CIA.

Sábado, 22 de febreiro

De 10.00 a 14.00 H.

Degustación de produtos tradicionais de Entroido no Mercado e Praza de Abastos, amenizado pola murga OS VIRTUOSOS DO TINTO.

10.00 H a 20.00 H.

“CARREIRA DE TRONOS, ESCAPE ROOM EXTERIOR”. Inscricións no 010. De 4 a 9 participantes por quenda. Os menores deberán ir acompañados dun adulto. Quendas dende as 10.00 ata as 15.00 H. Premio á mellor caracterización de grupo. Festa de remate o domingo ás 20.00 H na Praza de Abastos.

12:30 H. Espectáculo itinerante de rúa para público familiar “HAKUNA MATATA”. Dende a praza San Marcos ata a praza Maior.

13.00 H.

Polo Mercado Municipal, praza da Soidade, Ruanova, rúa Tinería, rúa do Miño, praza do Campo e de novo Ruanova, actuación da murga OS VIRTUOSOS DO TINTO.

13.00 H.

No fondo da praza Maior, Entroido escénico “EU NON QUERO MÁIS QUE UNHA MAN, UNHA MAN FERIDA SE É POSIBLE” a cargo do grupo Palimocos e Cía.

17.00 H.

Gran Concurso de Disfraces (infantil). Os participantes concentraranse na praza da Soidade media hora antes do desfile, que presidirá a charanga VK PINTA. Discorrerá polas rúas Antón Fraguas, Quiroga Ballesteros, Santo Domingo, Raíña e rematará na praza Maior. As inscricións deberán facerse no Departamento de Cultura do Concello, antes das 14.30 horas do venres, día 21 de febreiro.

O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio e vinculadas coa cultura da nosa cidade.

INDIVIDUAL:

1º premio: 2 vales por importe de 100,00 €

2º premio: 2 vales por importe de 75,00 €

3º premio: 2 vales por importe de 50,00 €

PARELLAS:

1º premio: 2 vales por importe de 150,00 €

2º premio: 2 vales por importe de 120,00 €

3º premio: 2 vales por importe de 90,00 €

COMPARSAS:

1º premio: 2 vales por importe de 225,00 €

2º premio: 2 vales por importe de 175,00 €

3º premio: 2 vales por importe de 140,00 €

Os premios entréganse en vales que sumarán entre os dous o importe total do premio:

- un por lote de libros (que pode incluír material escolar ou de papelería)

- outro para actividades de ocio e tempo libre.

Terán unha validez de tres meses, contados a partir do día do concurso, 22 de febreiro de 2020.

Deberán ser empregados nun só establecemento, non poden fraccionarse.

Durante a deliberación do xurado, haberá un espectáculo de clown e malabares para toda a familia “Isla Le Triska”.

20:00 H.

Pola ronda das Fontiñas, actuación da charanga VK PINTA.

20:30 H.

Saída do fondo da praza Maior, Entroido escénico “UNS PICAN E OUTROS NON” a cargo da comparsa do grupo Achádego Teatro .

Polas rúas do centro, actuación da charanga TERRA CHÁ.

No Campo Castelo, San Pedro e praza Mártires de Carral, actuación da charanga UNIÓN PHENOSA.

23:00 H.

Na praza da Soidade, música, sesión DJ con DUB MONO HIFI SOUNDSYSTEM & HELENOISE OUTTA UDOG.

Domingo, 23 de febreiro

13.00 H.

Polo recinto histórico, actuación do grupo tradicional CAIVANCA.

No barrio da Ponte, ata o desvío estrada Portomarín, actuación do grupo tradicional SON DE LUGH.

20.00 H.

Festa de remate “CARREIRA DE TRONOS, ESCAPE ROOM EXTERIOR”.

20.30 H.

Polo recinto histórico, actuación da charanga AMIGOS DE MANOLO.

Luns, 24 de febreiro

De 9.00 a 14.00 H.

Mercado Tradicional de Entroido no Mercado e Praza de Abastos, amenizado pola charanga OS VIRTUOSOS DO TINTO.

13.00 H.

Polo recinto histórico, actuación do grupo tradicional CÁNTIGAS E FRORES.

18.30 H.

No Campo Castelo, Entroido escénico “O ENTROIDO PÍCARO” a cargo do grupo Os Pinchacarneiros.

19.00 H. Festa de disfraces na Praza de Abastos, con música a cargo do DJ FETÉN e moitas sorpresas.

19.30 H.

Na praza da Milagrosa, a Piringalla, praza Viana do Castelo, zona da Medusa-Garabolos, actuación da charanga OS JALÁCTICOS.

20.30 H.

Polo recinto histórico, actuación da charanga LOUBAND.

Por Augas Férreas, actuación da charanga CLAVE DE SOL.

No Campo Castelo, San Pedro e praza Mártires de Carral, actuación da charanga VIÑO BRANCO.

No fondo da praza do Campo, Entroido escénico “GATSBY REMAKE 2020” a cargo do grupo Nostrum Cai.

23:00 H.

Na praza da Soidade, música, sesión DJ con GALICIAN ARMY.

Martes, 25 de febreiro

12:30 H. Espectáculo itinerante de rúa para público familiar “LE PETIT CIRC”. Dende a praza San Marcos ata a praza Maior.

13.00 H.

Polo recinto histórico, actuación do grupo de música tradicional RAÍCES DO CAMPO.

17.00 H.

Gran Concurso de Disfraces (adultos). Os participantes concentraranse na praza da Soidade (en caso de chuvia, soportais do Mercado Municipal) media hora antes do desfile, que presidirá a charanga PARADELA. Discorrerá polas rúas Antón Fraguas, Quiroga Ballesteros, Santo Domingo, Raíña e rematará na praza Maior. As inscricións deberán facerse no Departamento de Cultura do Concello, antes das 14.30 horas do luns, día 24 de febreiro.

O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio e vinculadas coa cultura da nosa cidade.

PREMIOS

INDIVIDUAL:

1º premio: 500,00 €

2º premio: 300,00 €

3º premio: 200,00 €

3 premios de 50,00 €

PARELLAS:

1º premio: 600,00 €

2º premio: 400,00 €

3º premio: 300,00 €

5 premios de 100,00 €

COMPARSAS:

1º premio: 1.100,00 €

2º premio: 800,00 €

3º premio: 600,00 €

7 premios de 200,00 €

19:00 H

Polo recinto histórico, actuación da charanga PARADELA.

Mércores, 26 de febreiro

Ao cumprirse este ano os 20 anos da constitución da “Asociación Cultural Pepe Barreiro”, organizou distintas actividades: ademais da convocatoria do concurso de Ferretes de Entroido tamén promoveu a exposición ao aire libre ”ASOCIACIÓN PEPE BARREIRO, UN ANTES E UN DESPOIS” inaugurada o día 12 de febreiro e que pode visitarse na rúa da Raiña.

19.00 H.

No quiosco da música da praza Maior, Velorio da Sardiña, a cargo da asociación cultural Pepe Barreiro. Están convitados todos os que queiran acompañar á familia no Velorio e poden así mesmo, deixar constancia da súa pena no libro de firmas.

19.30 H.

Procesión da Santa Compaña, fará un percorrido pola praza Maior cantando misereres en latín e achegarase ao Velorio para apoderarse da ánima da sardiña.

20.00 H.

Enterro da Sardiña. Organizado pola asociación cultural Pepe Barreiro.

Saída do cadaleito do quiosco da música para se incorporar á Procesión no Círculo das Artes e percorrer diferentes rúas de Lugo, con paradas na praza do Campo e da Soidade ata rematar na praza Maior, onde se lerán os ferretes e despediranse ata o ano que vén.